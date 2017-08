Les incroyables reliques de Nazca

"Cette incroyable histoire des momies humanoïdes, trouvées dans le désert côtier de Nazca au Pérou, met la science officielle face à grand défi. Démontrer que c’est le Fake du siècle ou par contre, déclarer que c’est bel et bien la découverte de tous les temps qui vont bouleverser le cours de l’histoire de la présence humaine sur Terre".

Située au sud du Pérou, Nazca est une ville de la région d'Ica. Elle compte quelque 35.000 habitants. Plus connue par ses géoglyphes, ses lignes et dessins animaliers qui s’étalent sur des centaines de mètres et qui ne peuvent être bien discernés que du ciel. En 300 av. J.-C. Nazca a vu naître une civilisation mystérieuse de Nazca -Paracas qui porte désormais son nom.

Tout a commencé en 2015. Des "huaqueros", des pilleurs de tombes ont découvrent un site souterrain, vraisemblablement, une nécropole qu’ils tiennent secret mais qu’ils se situeraient à quelques centaines de mètres des fameuse lignes géoglyphes de Nazca. Les lieux semblent soumis à un champ électromagnétique qui aurait perturbé les appareils électroniques et tomber en panne leurs mobiles. Parmi la découverte : un semblant de momies humanoïdes,, placées dans des sarcophages en pierre, en présence de momies humaines, des artefacts en pierres sculptées très bizarres. Des plaques très minces de métal étincelant en lumière bleuâtre dans l’obscurité et tenez-vous bien! Avec mémoire de forme, c’est-à-dire qu’ils retrouvent parfaitement leur forme initiale quand on les froisse. Des entités vivantes, humanoïdes même auraient été aperçues sur ce site qui s’étend purement au sous-sol.

En octobre 2016, l’un des "huaqueros", déconcerté par la trouvaille et après le décès mystérieux de deux de ses collègues qui firent irruption dans ce site, prend contact à travers un certain Paul, une sorte d’intermédiaire avec le Français Thierry Jamin ; un enfant de Chartres, une région du Centre-Val de Loire et qui vit au Pérou. Ce dernier qui se présente comme un explorateur en histoire et archéologie et fondateur de l’institut de recherche archéologiques Inkari Cosco du Pérou, venait de faire face à un thème relevant de l’ufologie dont il ne connaissait rien.

Dès son jeune âge, T. Jamin était influencé par le colonel Fawcet, de son vrai nom Percival "Percy" Harrison Fawcett, né en 1867, décédé en 1925. Un illustre explorateur britannique disparut dans la jungle brésilienne, à la recherche de la cité perdue "Z", ainsi que le couple français Nicole et Herbert de Cartagena qui, dès les années 1970, étaient les premiers à soupçonner la présence Inca dans les forêts tropicales du sud-est du Pérou. En 1989, Thierry retrouva ce couple au Pérou. Il les considère d’ailleurs comme ses parents adoptifs et ses héros d’enfance, dit-il, et avec lesqueles il a fait quelques expéditions archéologiques.

Thierry Jamin réalisa des études en archéologie, maitrise en histoire de l’homme et des civilisations à Tours puis à Toulouse. Devenu, par la suite, explorateur en archéologie, une sorte d’Indiana Jones français, passionné par la recherche des cités perdues Incas, il fonda en septembre 2009 avec ses compagnons, Inkari Cozco, une ONG dédiée à la recherche archéologique et scientifique. Grâce à eux, une trentaine de mises au jour archéologiques exceptionnelles auraient été faites.

L’institut Inkari Cosco, une entité juridique de droit péruvien, dédié à la recherche archéologique et dont l'objet principal se concentrait, ces derniers temps, sur la recherche de la cité perdue de Païtiti. Son cursus académique a été sujet à moultes critiques de la part des officiels péruviens. Emprisonné en 2007, pour une demi-journée suite à des accusations des "huaqueros" qui n’ont jamais apprécié le travail d’Inkari au Pérou et ses recherches de Paipati, une cité d’or des Inca. Des actions de harcèlement se sont donc poursuivies contre l'ONG, dit-il.

Lors de la découverte d’une nécropole à Matchu pitchou, la résonance magnétique avait découvert des quantités d’or et d’argent dans ce site, T. Jamin qui ne voulait pas ouvrir le site avant d’avoir proposé un protocole d’ouverture et prospection de cavités, ce qui a fâché paraît-il, les responsables locaux et à leur tête, le directeur de la culture, selon ses dires. Ce dernier anima une vraie polémique qui nous rappelle, curieusement, celle de cette nouvelle histoire des reliques de Nazca. Il accusa Thierry de ne pas détenir un diplôme officiel en archéologue et de vouloir donc saccager le site, obligeant, après quoi, Laurent Fabius, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, à intervenir en sa faveur pour dire aux autorités péruviennes que T. Jamin avait bel et bien suivi en France, le même cursus académique qu’un archéologue.

Il est difficile donc pour un pays comme le Pérou, si riche en matières archéologiques, patrimoine mondial de l’humanité, de maitriser parfaitement, la cupidité et l’intérêt vorace de gens et même des officiels locaux à s’accaparer des artefacts archéologiques. Un scandale secoue ce pays d’ailleurs, en ce moment, puisque l’on venait de découvrir une couronne du roi inca Atahualpa, chez un ex-président des années 2001, relique qui lui aurait été vendue justement par un "huquero" nommé Mario, le même qui a découvert ces momies de Nazca avec certains de ses amis.

En octobre 2016, un certain Paul ramène à l’institut Inkari une petite momie de 25 cm, une main tridactyle de 40 cm, à 3 implants métalliques et une tête de la taille d’un crâne d’un chat. Des artefacts très étranges. Ce Paul souffrait, selon T. Jamin, de problèmes de transparence de par sa connexion à une secte nommée Alfa et Omega, ce qui ramena Inkari à se désolidariser de lui au mois de décembre 2016. En faisant ses enquêtes en janvier 2016, Inkari remonte au vrai "huaquero" Mario qui fit la découverte. Ils ont pu récupérer, moyennant des sommes d’argent, d’autres momies humanoïdes recouvertes de poudre blanche et qui ne portaient, elles aussi, que trois doigts à la main et aux pieds. Rien que pour une momie de 60 cm, Mario en demandait cent mille dollars, dit-il.

Le but d’Inkari, affirme-t-il et de les rétrocéder gratuitement, après analyses, à ceux que de droit, c’est-à-dire, au gouvernement péruvien car, s’il s’avère vrai, il s’agirait d’un patrimoine universel de l'humanité , la plus importante de tous les temps, donc il faut éviter qu’il ne tombe entre les mains de collectionneurs privés, comme cela a été le cas avec les premières trouvailles de Mario de 2006, qu’il aurait vendu à des étrangers collectionneurs et des locaux ; une main de 1m50 et un crâne du type humain à trois yeux, qu’il avait trouvé dans une "huaca", une sorte de sépulcre Inca.

Dès qu’il a vu ces corps, Thierry Jamin s’est engagé à divulguer l’information et à la communiquer à un large public pour éviter l’étouffement ou l’instrumentalisation, quitte à se faire discréditer comme d’habitude par des cercles qui feraient tout pour garder ce genre d’informations dans la sphère de la raison d’État et ridiculiser les témoins pour les discréditer. En parallèle, le 10 janvier 2017 l’institut Inkari saisi le ministre de la Culture péruvien d’une lettre, à travers laquelle, il l'informe des détails de cette incroyable affaire, en insistant à intervenir d’urgence afin de protéger ce site et les reliques avant qu’elles ne s’évanouissent hors du pays ou que le site ne soit saccagé par les "huaqueros".

L'ONG ne reçut pas de réponse du ministère de la Culture péruvien qui ne semble point accorder de crédit à cette découverte, même au niveau de ce département ils la suivent de près, selon T. Jamin. Inkari prend alors la décision de procéder, elle-même, à trois analyses d’ADN et de carbone 14, qui coûtaient en moyenne, 7 000 euros chacune et ce, trois labos de renommées et selon le Protocole scientifique conventionnel. Thierry Jamin supervisé alors une page Facebook intitulait "Alien projet" une plateforme de communication qui servait de relais. Une campagne de récolte de fonds sur "Ulule", un site de financement participatif a été lancée pour récolter 29.000 €, qui lui a permis de ramasser 39.510 €.

Inkari a pu récupérer de "huaqueros", un corps humanoïde complet de 38 cm, 2 têtes momifiées du types petits gris, 03 mains tridactyles de 39 cm à 6 phalanges, n petit corps de 60 cm et quelques pierres sculptées, retrouvées par Mario dans le sarcophage parmi un millier d’autres pierres.

Des analyses ont été faite et montrent qu’il s'agissait de cadavres complets non vidés comme d'accoutumée momifiés et enrobés de poudre blanche identifiée comme étant de la diatemina, poudre extraite d’une roche fossilisée de planctons maritimes.

Après hypermédiatisation de ce dossier, la justice de Nazca Fit suite à la lettre d'inkari a été saisi par le ministère de la culture péruvien, elle convoqua Thierry Jamin qui a était entendu par le procureur général (la fiscalia) de Nazca, il dit en gros : avoir répondu aux questions du procureur mais il ne pouvait aller plus loin au sujet de la désignation précise du site par peur de la ruée des pilleurs de tombes et les chercheurs de trésors (los huaqueros) qui peuvent causer de graves préjudices à ce patrimoine. Il se contente de préciser la région entre Nazca et Palpa. Il disait dans une interview, juste à sa sortie de la fiscalia: que la grande momie blanche, datée à 1700 ans, est un mélange d'humain et d'une espèce reptilienne inconnue, une sorte d'hybride. Elle ne présente aucune trace de manipulation. Ces momies sont déclarées par les spécialistes comme des entités biologiques réelles. On ne peut pas tromper une tomographie, disent-ils. Contrairement à certaines petites momies reptiliennes de 25 cm qui semblent avoir été manipulées (via implants), mais par qui, quand, pourquoi et comment? Si nos hypothèses s’avèrent fondées, cela prouve que le peuple Nazca a cohabité avec une espèce extraterrestre et avait eu donc un contact.

Les premières analyses de ces momies tridactyles montrent qu'il s'agit de corps réels, biologiques, humanoïdes. Concernant les petites momies de 25 cm et ne possèdent donc, aucune relation philologique avec l'homme. La datation au carbone 14, situe ces corps entre 1500 et 1700 ans APJ. Les analyses ADN définitives ne sont pas encore prêtes, il faudra trouver les bonnes séquences ADN, néanmoins les premiers résultats non définitifs montrent que l’échantillon de la tête de la momie blanche, baptisée Maria est a 100% humaine alors que celui de sa main n’est qu’à 98% humain, sachant que l’homo sapiens sapiens est à 99% de similitude ADN avec le chimpanzé.

D’autres analyses attendent le jour. La majorité des momies portaient des implants métalliques, que les médecins ont identifié comme des prothèses. Le silence des instances officielles, aussi bien péruviennes qu’internationales est déconcertant. Il est à déplorer aussi, que l'explorateur en archéologie, le Français Thierry Jarmin, le premier, en fait, à sortir cette affaire au monde, à la dernière minute il s'est désolidarisé de Jaime Maussan, journaliste investigateur mexicain et fondateur de " tercer milenio" (3e millénaire) et de la fondation Gaia et ce uniquement pour des raisons de logistique et d’organisation de la conférence du 11/7/2017, ce qui a chamboulé cet événement par son absence et mit du sel dans le plat des détracteurs de cette affaire qui haussent d'ores et déjà la voix.

La 4e momie tridactyle et sans tête, baptisée Victora, présente une particularité étonnante: une peau grise et reptilienne bien évidente.

D'ores déjà des tentatives gouvernementales commencent à se faire sentir pour étouffer l'affaire Nazca. Le but, la laisser uniquement entre les mains des services secrets des États. Le grand public devrait rester en dehors de ce dossier et de ces découvertes. Pour noyer, qui sait, tout le dossier ! Pour rappel, Nazca est le site péruvien qui fait apparaître les fameuses lignes et les gigantesques géoglyphes (dessins) qui ne peuvent être perçues que du ciel!

Inkari Cosco, vient de saisir la présidence française d’un dossier, pour voir ce qu’elle peut faire avec leurs homologues Péruviens à ce sujet car la France se sent au centre de cette incroyable affaire, à suivre !

Mourad Chaalal