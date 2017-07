Said Bouteflika et Ali Haddad rigolent à l'enterrement de Redha Malek !

Les clichés d'Ali Haddad en compagnie du frère du président, pris à l'enterrement de Redha Malek au Carré des Martyrs d'El Alia aujourd'hui dimanche, ont irrité la toile algérienne.

C'est à se demander si les deux hommes étaient à l'enterrement qui plus est l'un des derniers Algériens ayant pris part aux négociations d'Evian ou à une quelconque fête de quartier ! Les photos rendues publiques aujourd'hui constituent un démenti cinglant des derniers événements avec les prétendues luttes dans le clan au pouvoir et les fameuses mises en demeure lancées contre le groupe de travaux publics que dirige Ali Haddad.

En effet, rien n'est anodin à ce niveau de responsabilité, la moindre sortie est sujette à interprétation. Et en l'espèce, les deux hommes le savent très bien et ne s'en cachaient pas. Bien au contraire. L'enterrement de Redha Malek a donné l'occasion à Ali Haddad de montrer à ceux qui le donnait "mort" politiquement qu'il était toujours là. Puissant et soutenu.

La presse privée s'est largement lâchée sur une prétendue rupture entre le patron du FCE et le clan au pouvoir. Mais qu'avons-nous vu ce dimanche en un moment de grand recueillement ? Des retrouvailles publiques complices entre le président de l'ombre Said Bouteflika et l'un des pouvoyeurs les plus puissants du clan.

La photo montre aussi clairement un Abdelmadjid Tebboune, donné comme étant parti en guerre contre le président du FCE, la mine grave, éloigné des deux hommes qui se laissent aller à des confidences pour le moins rigolotes.

Sofiane Ayache