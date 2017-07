Taqbaylit TV, TQ5, est née

Ce jour le 1er juillet 2017, a eu lieu une réception à Montréal, regroupant l'élite de la diaspora kabyle du canada pour annoncer officiellement la création d’une nouvelle chaine de télévision satellitaire kabyle.

Un travail de longue haleine d’une équipe engagée pour faire jaillir dans le monde de la communication une chaine de télévision sous le signe de "Pour et par la Kabylie et juste en langue kabyle". Une signification importante et historique pour marquer la particularité et la singularité de ce premier projet dans la biosphère médiatique régionale et internationale.

TQ5 Média fonctionne dans l’esprit de l'identité millénaire de la Kabylie, Elle s’exprimera exclusivement dans la langue de son peuple et dans le respect de son intégrité morale et physique.

TQ5 Média est un bébé né dans le berceau de la diaspora Kabyle de Montréal et grandira dans les bras de son peuple en Kabylie. TAQBAYLIT Tv habitera dans chaque foyer de notre Kabylie et au sein de chacune des familles de notre diaspora et fera l’honneur d'être le dénominateur commun et rassembleur de tous les Kabyles pour unifier leurs forces créatrices et innovatrices.

Elle est une branche principale d’un holding qui s’inscrit dans le cadre d’un Réseau global kabyle (RGK) avec des projets de nature économique et culturelle.

La mission première et de :

Contrer l'aliénation linguistique d’une part, Elle objecte de faire promouvoir la langue dans sa dimension linguistique, scientifique et culturelle d’autre part.

Mettre en valeur la culture kabyle et engager des débats publics sur l’ensemble des sujets ayants traits aux événements nationaux et internationaux.

Produire des documentaires scientifiques et organiser des conférences sur l'économie, le technologue, la science et l'éducation.

La ligne éditoriale de TQ5 Média place l'intérêt de l’enfant de la Kabylie au centre de ses objectifs et compose ses plans d’action pour apporter à la hauteur des connaissances de ces générations futures les valeurs ancestrales en vue de faire face à l'aliénation de son identité et combattre les politiques de sa décomposition et de sa déchéance sur le plan socioculturel et socio-économique.

Le contenu de son programme sera axé sur :

Le savoir et l'intelligence ;

L’humanisme, l’amour et la tolérance ;

La solidarité et la générosité ;

Le respect de l’autre dans sa différence religieuse, politique, etc.

Les membres fondateurs de ce projet s’expriment avec beaucoup d'émotion et présentent le discours suivant:

"Nous, fondateurs kabyles de la TQ5 Média, soucieux du devenir de notre peuple et de son identité, comme à l'habitude de nos aïeuls, sommes décidés à poser les premières pierres afin de fonder les premiers jalons de la télévision kabyle indépendante, pérenniser la richesse et la diversité du secteur audiovisuel et cinématographique de notre chère patrie et en faire une locomotive de l'essor pluridimensionnel de la Kabylie et un porte-voix de ses libertés.

Les programmes de la TQ5, aussi riches que n'importe quelle télévision généraliste à la pointe de l'intérêt, participeront à l'éveil et à la délivrance de millions de nos frères et sœurs, assaillis par tant de déni et de violence identitaires, culturels et sociétaux.

Sachez, cher(e)s compatriotes, que nous nous faisons le plaisir de rendre cette mission salutaire, utile et agréable à tous et particulièrement à nos montagnards du Djurdjura qui se noient malheureusement dans la mondialisation; noyade accentuée par la plaie de l'injuste volonté de les assimiler à une culture qui n'est pas la leur et que les plus braves d'entre nous continueront à rejeter aux prix forts de sacrifices et d'atteintes à notre intégrité morale, physique et mentale.

Notre équipe fondatrice, pure héritière de cette soif de liberté de disposer de soi a, depuis des mois, travaillé durement avec cette hargneuse conviction que l'investissement mérite tous les espoirs et qu'un élan de solidarité militante jaillira du fonds de chacun d'entre les kabyles jaloux et soucieux de leur devenir afin de le porter à bras le corps et l'asseoir au devant du développement et de l'épanouissement de notre destin. Nous y croyons; nous le réaliserons et nos lendemains ne seront qu'anoblis par notre solidarité fraternelle.

En plus de l'effort militant que nous sollicitons en chacun de cette fratrie kabyle pour le lancement de TQ5 Média et sa dotation en installations de haute pointe, nous offrons que la future télévision propose aussi la possibilité à chaque Kabyle d'y investir en qualité d'actionnaire avec droit de vote, comme dans une entité économique soumise aux règles de saine gestion et aux standards de rentabilité financière.

Pour ce faire, nous avons scruté une longue liste de patriotes, à la recherche de ce potentiel actionnaire et d'où des milliers de noms sont prêts à se lancer et avec qui, nous voudrions sceller de nouvelles règles intelligentes de gestion de l'affaire publique kabyle en y adjoignant l'intérêt économique ainsi qu'à tous nos futurs accomplissements et exploits.

Pour de plus amples détails sur cette majestueuse entreprise et belle aventure vers notre délivrance, des séances de présentation auront lieu d'ici peu, à Montréal, Ottawa, Québec, Philadelphie, Paris, Lyon, Mulhouse, Londres, en Allemagne, en Afrique du Sud et en Kabylie.

Nous sommes à quelques mois de lancer nos premières diffusions desquelles vous aurez, d'ailleurs, un petit avant goût. Ce sera ce qui attend vos frères et sœurs qui se targueront enfin d'avoir une VRAIE télévision à vision et au contenu 100% kabyle."

La TQ5 Média est un projet phare et fera le bonheur des foyers kabyles et construira des ponts de communication et de coopération entre tous les Kabyles des cinq continents.

Brahim Gater