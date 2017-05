Les primes, les privilèges et les salaires alléchants de nos députés

Un adage arabe dit: "Lorsque la raison est révélée, l'étonnement disparaît". Maintenant que nous découvrons une partie des avantages dont jouissent les députés, nous ne sommes plus étonnés du bruit que faisaient les anciens élus pour chahuter les voix qui refusaient de se taire et de suivre la bonne ornière. Nous ne sommes plus ébahis devant leurs mains toujours levées pour approuver toutes les lois avant même qu'elles soient rédigées.

Nous ne restons plus bouche-bée devant toutes les salades que racontaient les candidats maintenant élus sur les hautes estrades des salles et des stades pour qu'ils escaladent sur le dos du peuple malade au précieux grade qui leur permettra de participer aux mascarades et surtout d'éloigner leurs propres personnes de la glissade dans le maussade et le fade et profiter du sucré et du salé que leur offre ce rentable grade.

Mais comment ces parlementaires pourraient-ils être contestataires et ne pas se mettre à terre devant les dignitaires et ne pas se taire devant l'arbitraire lorsque nous découvrons les avantages, les primes et les salaires qu'on leur sert ?

Le quotidien Ennahar, pourtant proche du pouvoir, nous a révélé une partie de ces privilèges et de ces apanages qui font couler une salive semblable à celle des chiens en rage.

Ces chanceux élus touchent un salaire mensuel de 35 millions de centimes plus 12 millions comme prime de logement et de transport et d'autres primes telles que 5 millions pour le téléphone, un crédit sans intérêt de 150 millions pour l'achat d'une voiture neuve ainsi qu'une réduction à vie de 70 % sur l'assurance de leurs voitures et 8 millions en prime de panier. Et chaque fois qu'un député se déplace vers l'hémicycle, ce dernier bénéficie de 5000 DA de transport par voie terrestre ou de 7000 DA s'il choisit la voie aérienne et encore une prime de voyage de 1500 à 3000 euros. À côté de toutes ces sommes qui se comptent en millions, ces heureux parlementaires bénéficient aussi des parcelles de terrains pour construire de luxueuses villas.

Pour le président de l'APN, les avantages sont encore plus alléchants, car il a en plus deux voitures entièrement à sa disposition, une secrétaire, une chambre gratuite dans un luxueux hôtel au centre de la capitale et beaucoup d'autres avantages tels que la prise en charge totale de ses déplacements à l'étranger et j'en passe et des meilleurs...

Le vice-président de l'APN et les présidents des commissions permanentes ouvrent aussi droit à un bureau personnel, une secrétaire, deux voitures avec un chauffeur, une pour l'élu et la seconde pour sa famille avec bons de carburant et une prime mensuelle de 3 millions de centimes.

Messieurs les députés, bon appétit et ne vous souciez guère de nous et de nos petits que votre école abêtit et abrutit. Dansez et fêtez votre succès et votre accès là où vous oublierez même vos amis sans intérêt, là où vous applaudirez sans arrêt ceux qui continueront à nous écraser.

Ne vous inquiétez pas, même si vous ne comprenez pas notre sobriété et notre frugalité, nous, nous comprenons votre voracité et votre avidité

Rachid Mouaci