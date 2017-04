Grève et manifestations à Mahdia contre les agissements d'un officier de police (Tiaret)

La wilaya de Tiaret a clôturé la campagne électorale sous le signe de la révolte populaire. La ville de Mahdia a été, aujourd'hui dimanche, le théâtre d'une grande manifestation devant le siège de la sûreté de daîra.

La manifestation qui a rassemblé plusieurs centaines de citoyens, notamment des commerçants, appuyés par des militants de la Ligue des droits de l'homme (LADDH), a été menée en signe de protestation contre les agissements d'un officier de police. Ce dernier, selon les protestataires, utilise son statut de policier pour imposer sa loi sur les commerçants de la ville.

Les commerçants ont baissé rideau et ont observé une grève générale dans les quatre coins de la daira. Pour apaiser les esprits et éviter des dérapages, le chef de sûreté de wilaya s'est déplacé sur les lieux et une rencontre a été organisée au sein du siège de la sûreté de daira avec les représentants de ce mouvement ainsi que l'imam de la grande mosquée.

L'appel à la grève a été lancé, selon des informations recueillies localement, par le collectif des commerçants de la daira de Mahdia et appuyé par les militants de la LADDH (Bureau de Mahdia).

Correspondance de Khaled Ouragh

Les images de cette journée