Mme Louiza Hassane : "On est venu chercher la paix au Canada et on a rencontré la mort"

Courageux et poignant témoignage de Mme Hassane dont l'époux a été assassiné dimanche dernier dans une mosquée à Québec.

Mme Louiza Hassane, est revenue plus longuement sur le drame qu’elle vit actuellement après la disparition tragique de son mari Abdelkrim Hassane. Dans un témoignage poignant, fait sur les ondes de Berbère TV, elle s’est montrée digne et forte. Ses propos sont mesurés. Elle dit n’éprouver aucune haine envers le terroriste de la Mosquée de Québec qui a assassiné de sang-froid, 6 personnes et blessé 19 autres.