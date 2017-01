Quelle réaction de l’Islam face à l’islamophobie ?

"Prendre conscience que dans le monde dans lequel nous vivons, Nous ne pouvons plus continuer de voiler des filles de 8 ans."

Une attaque sur le Centre culturel islamique de Québec a fait hier soir six morts au moins et un certain nombre de blessés. Cette attaque fait suite à une série de menaces proférées contre ce centre culturel qui est aussi la plus grande mosquée de la ville de Québec. Puisse Dieu aider les familles des disparus dans leur deuil et les soulager. Après avoir appris la nouvelle, j’ai beaucoup réfléchi au sens de cette attaque... Il n'y en a aucun me diront beaucoup! La bêtise n'a pas de sens ni de raison, elle s'abat sur les innocents aléatoirement et au quotidien. Mais il me semble nécessaire de profiter de ce triste événement pour revenir sur l'état de la culture musulmane à travers le monde et ses représentations chez d'autres cultures, québécoise notamment puisque ce soir c'est de cela qu'il s'agit, tristement.

Ce soir, c'est la plus grande mosquée de la capitale administrative du Québec qui a été attaquée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec est l'un des territoires les plus accueillants du monde. Il y a dans le monde très peu d'endroits aussi tolérants et pacifiques que cette province francophone d'Amérique du nord. Ce genre d'événements aussi violents que xénophobes est donc un réel choc dans cette province très hospitalière. Que cette attaque ait eu lieu ici nous renseigne sur l'étendue que prend le phénomène de l'Islamophobie un peu partout dans le monde. Notons par ailleurs que cette attaque survient à quelques heures de la signature du président américain de l'interdiction d'entrée sur le territoire américain à un certain nombre de "pays musulmans", pour le motif que ce sont des "pays musulmans".

L'Islamophobie (s'il faut donner un nom spécifique à chaque type de xénophobie) est donc un phénomène bien réel et avéré, il se développe dans les pays du monde les plus développés et contribue à la radicalisation d'une communauté musulmane déjà bien mal-au-point car travaillée au corps depuis des décennies déjà par des idéologies extrémistes voire totalitaires (islamisme, salafisme...). L'Islam est donc à l'aube du XXIème siècle une religion malade et attaquée. Ce constat étant établi, la question suivante se pose : Comment les musulmans doivent réagir et se défendre face à ces attaques violentes qui font d'eux des cibles potentielles? Doivent-ils se cacher et raser les murs? Ou bien réagir aussi violemment qu'ils sont attaqués ? Evidemment, aucune de ces possibilités n'est raisonnable. Alors que faire? En réalité, le constat d'un Islam victime et attaqué est un constat partiel et partial. Car un constat objectif et global doit prendre en considération que l'Islam à l'aube du XXIème siècle est une religion qui a tout le mal du monde à s'intégrer dans une modernité mondialisée qu'il rejette et qu'il voit comme une menace.

L'Islam à l'aube du XXIème siècle est une religion malade de ses fidèles. Oui! Car les musulmans les plus représentatifs de cette religion sont issus le plus souvent de sociétés aux cultures elles-mêmes malades. Les sociétés arabophones font partie des sociétés les plus rétrogrades au monde. Les sociétés arabophones sont des sociétés qui ont résolument tourné le dos au progrès et à l'autocritique, qui sont restés figés dans une conception du monde qui date de 1000 ans, prônant vigoureusement un modèle social en vigueur il y a 10 siècles. Un Islam sans culture vivante et tolérante pour le porter est une religion condamnée à rester malade et les musulmans sans ouverture sur le monde resteront condamnés à l'aliénation dans des sociétés modernes dont ils rejettent les valeurs. L'Islam afin de survivre à la crise à laquelle il fait face a besoin d'une révolution culturelle. Utopique? Non, je ne parle pas d'un siècle des lumières, simplement d'une prise de conscience! Prendre conscience que dans le monde dans lequel nous vivons, Nous ne pouvons plus continuer de voiler des filles de 8 ans. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous ne pouvons plus séparer les hommes et les femmes dans les lieux publics. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous pouvons plus prôner l'autorité de l'homme sur la femme comme étant un droit sacré consacré par Dieu lui-même.

Sans cette révolution culturelle, cette révolution des mentalités, l'Islam continuera à être vu partout dans le monde comme une menace et comme un intrus au milieu de sociétés résolument tournées vers le progrès. L'Islam et les musulmans doivent réagir à la violence et au rejet auquel ils font face en amorçant leur réveil civilisationnel. Au lieu de se réfugier dans une culture asphyxiée où l'air ne s'est plus renouvelé depuis des centaines d'années, les musulmans doivent ouvrir les portes et les fenêtres afin de laisser entrer un nouvel air et une nouvelle ère! Ce n'est qu'en regagnant une position respectable de communauté ouverte et développée que l'Islam cessera d'être la cible de toutes les frustrations.

Karim Zakaria Nini

Doctorant en Littérature comparée et générale

Université de Montréal