Encore un étudiant algérien génie en informatique qui meurt à Paris

Encore un étudiant qui rentre en Algérie dans un cercueil.

Il est décrit par l’ensemble de ses amis et de ses connaissances comme étant un génie en informatique et comme un garçon calme, discret, posé et jovial. Il était très heureux d’avoir intégré une université parisienne dans laquelle il était académiquement épanoui et où il commence à entrevoir la possibilité d’exploiter à plein ses capacités intellectuelles. Il commençait à amorcer, en pratique, et avec les moyens scientifiques et techniques mis à sa disposition, les projets informatiques dont il rêvait. Il était extrêmement satisfait de la qualité des enseignements dispensés et du corps professoral.