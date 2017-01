Rapports déclassifiés de la CIA (3) : l’Égypte a aidé l’Algérie dans sa guerre contre le Maroc

"Les Marocains ont capturé, hier, au moins trois et plus vraisemblablement cinq officiers égyptiens qui étaient à bord d'un hélicoptère algérien, évidemment en mission de reconnaissance, lorsqu'il débarque en territoire marocain au nord-ouest du Colomb-Bechar. Le Maroc a déjà prétendu que les troupes égyptiennes combattaient avec les Algériens et que la capture des officiers renforcerait la revendication", précisait le rapport bref, destiné à informer les hautes autorités américaines de l'évolution de la situation de l'époque. Il faut rappeler la grande proximité qui existait à l'époque entre les présidents Ben Bella et Nasser. En vrai, outre les Egyptiens, Cuba a aussi apporté son aide à Ben Bella dans cette brève guerre de voisin.

Le rôle prépondérant de l'empereur Haïlé Sélassié 1er (1892-1975), dans la résolution du conflit

L’un de ces rapports parle explicitement de la mobilisation des troupes des deux côtés et de l’intention de l’armée algérienne de s’emparer des territoires marocains de Figig, en réponse aux pertes de Colomb-Béchar et de Tinjoub (localité de Tabelbala). "Les deux côtés continuent de remonter des renforts, et l’Algérie se prépare à contrôler la zone de Figuig du Maroc en représailles pour la perte de Hassi Beida et Tinjoub. Les combats réels se sont toutefois temporairement atténués alors que l'attention se porte sur les efforts diplomatiques pour organiser un cessez-le-feu". Le rapport parle également du grand rôle diplomatique qu’a joué l’Éthiopie par l’intermédiaire de son empereur, dans le règlement rapide du conflit. La CIA voyait, à l’époque (en octobre 1963) dans le déplacement de Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangère, au Maroc, un signe positif d’un dénouement proche de la crise. "Le ministre des Affaires étrangères Bouteflika s'est envolé soudainement à Rabat, hier soir. Un mouvement surprise qui a suscité des espoirs. L’empereur Haïlé Sélassié est au Maroc, et joue un rôle prépondérant dans le règlement du conflit", conclut le rapport de la CIA.

