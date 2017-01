Interview du président Abdelaziz Bouteflika accordée au Oxford Business Group !

Le chef de l'Etat a accordé sa première interview depuis son AVC d'avril 2013. Les questions politiques n'ont pas été évoquées dans cet entretien, concentré sur l'économie.

Ces dernières années, quelle a été la philosophie du gouvernement en matière de développement économique?

Abdelaziz Bouteflika : La construction d'une économie de marché émergente est un domaine politique clé que j'ai poussé et que les Algériens ont soutenu. Au début des années 2000, l'Algérie s'est concentrée sur les retards de développement causés par une décennie de terrorisme. Ce défi a été couronné de succès et mon pays a fait des progrès significatifs sur tous les indicateurs du développement humain ainsi que sur l'amélioration de son infrastructure de base.

Les organismes internationaux ont également confirmé les progrès accomplis dans des domaines tels que l'éducation et la formation professionnelle, l'espérance de vie, la couverture sanitaire, l'accès à l'eau et à l'énergie, le logement et les télécommunications. En outre, le pays a maintenant une base industrielle compétitive et naissante et peut compter sur l'indépendance énergétique, une main-d'œuvre jeune et hautement qualifiée et de nouveaux équipements publics. Les synergies qui existent entre ces qualités devraient permettre la transformation positive de l'économie nationale.

Notre stratégie a été simple: nous nous sommes efforcés d'assurer la croissance économique et nous demeurons convaincus que la meilleure façon de le faire est de favoriser le monde des affaires. En tant que tel, tout est fait pour encourager l'investissement et le développement d'affaires, et pour améliorer l'environnement d'affaires. Pour ce faire, nous nous sommes efforcés de parvenir à un consensus très large autour de notre objectif de transformation économique. Le gouvernement, les syndicats et les milieux d'affaires ont signé un pacte économique et social national pour la croissance qui place l'entreprise algérienne au cœur du processus de relance et fournit toutes les conditions nécessaires au succès et au développement.

Cependant, ces objectifs exigent des actions et nous nous efforçons de prendre des décisions qui serviront de catalyseurs à la croissance économique. Par exemple, la législation relative à l'investissement et à l'achat de terrains a été simplifiée et les procédures économiques et commerciales ont été assouplies. Les marchés publics et le financement de projets font désormais l'objet de règles transparentes pour les entreprises publiques et privées.

Les mesures que nous avons prises au cours des dernières années nous ont placés dans une position sûre et en dépit de la faiblesse du prix du pétrole qui persiste depuis mi-2014, l'Algérie figure parmi les rares producteurs d'hydrocarbures qui continuent de percevoir la création d'emplois et la croissance économique a atteint 3,9% en 2015. Par ailleurs, le nombre d'investissements enregistrés au cours des trois dernières années représente 70% du total des investissements depuis 2002; Quelque 24 386 projets ont été lancés entre 2013 et 2016. Entre-temps, les prêts à l'économie ont augmenté de 10% en 2015 et le chômage a chuté à 9,9% en juin 2016, contre 11% en 2015.

Comment la diversification économique se poursuit-elle à court et à moyen terme?

Abdelaziz Bouteflika : Aujourd'hui, on sait bien que les produits ne peuvent plus être la base de notre développement socio-économique. Même si les prix du pétrole augmentent à l'avenir, ils ne couvriront pas tous nos besoins économiques, il est donc important de réagir et d'utiliser les stratégies nécessaires pour assurer un avenir meilleur.

Un nouveau modèle de croissance économique a été créé avec des stratégies budgétaires à court et à moyen terme. Il inclut un cadre budgétaire pour la période 2016-19 qui tient compte de l'environnement économique actuel mais continue d'offrir un soutien social aux personnes défavorisées et a pour objectif central de développer une économie de marché émergente. L'objectif de ces mesures est de parvenir à un déficit durable et à des niveaux de dette extérieure.

Des mesures seront prises pour favoriser le développement socio-économique, accélérer la diversification de notre économie et renforcer les programmes sociaux sans coûts économiques supplémentaires. Les réformes fiscales et budgétaires favoriseront également la croissance et favoriseront le développement humain durable. Les domaines qui peuvent être les moteurs de la croissance sont l'industrie, l'agriculture, l'énergie et la pétrochimie, le tourisme et l'économie du savoir. Les partenariats et les investissements dans ces domaines seront encouragés et appuyés par divers incitatifs financiers et fiscaux.

Nos réalisations industrielles sont illustrées par le fait que la demande nationale de ciment a été satisfaite au niveau national en 2016, l'exportation de la production excédentaire commençant en 2017. De plus, la montée en flèche de la production d'acier et des produits pharmaceutiques locaux assurera une plus grande couverture des produits nationaux Demande au cours des deux prochaines années. En agriculture, le taux de croissance a atteint 7% en 2015 et il y a eu également une augmentation des exportations, qui a atteint une valeur de 800 millions de dollars. En ce qui concerne le secteur du logement, 2,8 millions d'unités ont été achevées entre 1999 et 2015, et 2016 verront l'achèvement de 350 000 unités, avec plus de 1,2 million de nouvelles maisons actuellement en construction. De nombreux efforts sont encore nécessaires pour atteindre nos objectifs, mais nous sommes fermement sur la bonne voie et confiants que nous pouvons compter sur notre atout le plus important: la confiance et le soutien de nos concitoyens, conscients des défis actuels et Des dépenses responsables. Cette unité soutient la durabilité de notre modèle social et garantira le succès économique.

Quelle est l'approche de l'Algérie en matière de coopération économique internationale et de promotion du commerce ?

Abdelaziz Bouteflika : Si les deux dernières décennies du 20ème siècle ont vu l'effondrement de la théorie selon laquelle le socialisme est la seule voie vers le bonheur humain, les années 2000 ont mis à nu les contradictions du capitalisme et les dangers de laisser les marchés financiers déréglementés sans contrôle.

En Algérie, nous n'avons aucun dogme concernant les modèles économiques. Nous croyons aux vertus du pragmatisme et du bon sens et pouvons affirmer que notre économie et nos lois garantissent les conditions d'un climat d'affaires gagnant-gagnant. Nous n'avons aucune réserve quant à la recherche d'expertise pour atteindre nos objectifs de développement. Nous espérons apprendre par nos partenariats et les utiliser pour développer la productivité nationale et renforcer nos capacités de gestion.

Il est également important de corriger l'image de l'Algérie à l'échelle mondiale, en particulier en ce qui concerne la manière dont le pays est perçu aux yeux de la communauté internationale des entreprises et des investissements. Il est de notre responsabilité d'être conscients des forces et du potentiel de notre nation et de partager et promouvoir les nombreux partenariats fructueux qui se sont formés entre des opérateurs de différentes nationalités et des entreprises algériennes dans plusieurs secteurs clés tels que l'énergie, l'industrie et la santé, parmi d'autres. Démontrer les succès passés est la meilleure façon de souligner notre potentiel.

Si nous visons à diversifier notre économie, il est logique d'élargir également notre gamme de partenaires. L'Algérie est un pays ouvert à tous, et nous comptons sur le sens des affaires des entrepreneurs économiques du monde entier pour saisir les nombreuses opportunités que nous offrons. À cette fin, nous collaborons avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie, ainsi qu'avec les unions politiques et économiques telles que l'UE, pour renforcer la coopération économique et lancer des partenariats dans divers domaines.

Ayant renforcé ses systèmes politiques et institutionnels, l'Algérie appuie actuellement la modernisation et la diversification de son économie. Nous sommes convaincus que l'Algérie représente une nation de stabilité et de sécurité et qui peut servir de plaque tournante du commerce en Méditerranée, en Afrique et au Moyen-Orient. A cet effet, les avantages comparatifs que l'Algérie possède - la vitalité de son économie, sa jeunesse, sa stabilité et sa crédibilité en tant que partenaire commercial - nous permettent d'être un acteur majeur en Afrique, au Moyen-Orient, en Méditerranée et dans le monde .

Cela est particulièrement vrai lorsque l'on considère la construction et le lancement prochaine de notre méga-port en eaux profondes à Cherchell, qui disposera de 23 quais capables de traiter des unités équivalentes de 6,5 mètres par an. Le port sera également relié à l'autoroute transsaharienne, qui reliera Alger à Lagos.

Traduction de Hebib Khalil