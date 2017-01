Des "espions" engagés par Israël à Ghardaïa, ou comment faire d’une pierre deux coups !

Les médias algériens, dont certains réputés sérieux, ont relayé une nouvelle pour le moins surprenante! Une histoire improbable d’Espions venus d’Afrique subsaharienne, recrutés par Israël, pour déstabiliser la ville de Ghardïa et donc le pays.

L’obsession ridicule du régime algérien ne fait qu’alimenter un imaginaire populaire, déjà bien cuisiné par les prêches islamistes, les campagnes de désinformations de l’état, et les séries égyptiennes fantaisistes des années 1990.

Les médias rétrogrades ont joué donc, un nouvel épisode d’une longue série d’intox à la «Raafat El Haggane», un héros imaginaire, inventé de toute pièce par un appareil propagandiste égyptien en mal de triomphe.

Après avoir accusé les manifestants de Bejaïa d’obéir aux ordres du Mossad, ils ont inventé cette fois, cette histoire d’espions sub-saharien, pour justifier, et l’expulsion manu-militari de ces migrants le mois passé, et l’origine étrangère des manifestations de Ghardaîa, et donc, enfoncer encore plus, le docteur Fekhar et les nombreux détenus de la cause Mozabite.

Cette fois ci, c’est toute une «coalition» de pauvres migrants, qui sert de «chair à canon», à la thèse de l’origine étrangère des troubles et manifestations des dernières années. Dés Libyens, des Maliens, des Ethiopiens, des Libériens, des Nigérians, des Kenyans et des Ghanéens, tous unis pour mettre à feu et à sang l’Algérie de Bouteflika. Des preuves? Oui, affirmait cette presse rétrograde; «un important lot de matériel de communication très sophistiqué a été trouvé sur eux» fin de la démonstration!

En matière de preuve, ils auraient pu être un peu plus inventifs, ces journaleux pitoyables. Des lunettes aux rayons X, des appareils photos miniatures, des puces implantées sous l’épiderme, du rouge à lèvres à l’arsenic, un couteau suisse israélien, une bouteille de «Gazouz Hammoud Boualam», un «caprice caramel» qui soude les mâchoires, des rasoirs Bic à 10 DA, bref; un truc d’espion un peu plus dangereux, un arsenal de destruction massif. Que nenni : leurs références en la matière sont limitées aux seules séries égyptiennes, qui ont nourri d’illusions, leurs orgueils d’éternels perdants.

Le pire est que les rares journaux ayant repris ces allégations, l’ont fait pour tourner en dérision, services secrets et autorités algériennes. «C’est à croire que les autorités algériennes en ont perdu la raison (…) Alger veut absolument fournir une justification quant aux ignominies commises à l’endroit des Subsahariens tout au long de ces derniers mois» écrivait le site Afrique le360.

Voir d’autres journaux nationaux reprendre l’information, sans prendre la peine de vérifier la source, est en soi une faute professionnelle. Mais le plus déplorable, c’est l’attitude pernicieuse des officiels, qui gardent le silence pour mieux grossir le mythe de «El Ayadi el Kharijia» ( la main étrangère) et de l’épouvantail du chaos.

Ce qui est sûr, est que de telles nouvelles, ne sont pas faites pour arranger, ni la situation des migrants ni celle des M’zab. Pas plus loin qu’hier, Ouyahia, en véritable oracle du désastre, rajoutait une couche devant ses militants. "Si la Syrie était tombée, le tour de notre pays serait venu" . Des paroles faites dans le seul but de garder les esprits déjà en alerte, à un niveau extrême de peur et d’inquiétude. Le renard qui se fait passer pour une poule, pour festoyer d’elles, une fois la nuit tombée. Quand est ce que ce pouvoir compte cesser de ruser ainsi? Lorsque les poules commenceront à faire pousser des dents!

Hebib Khalil