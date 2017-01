Réseau Euromed des villes à Nice du 9 au 12 janvier : Alger à l’honneur

L’année 2017 s’annonce solennellement riche en projets sur le programme Euro-méditerranéen notamment avec l’organisation de la rencontre Réseau Euromed qui rassemble, cette année, 150 villes issues de pays méditerranéens dont l’Algérie.

Dans un cadre d’échange et de projets de collaboration avec la ville de Nice et la Métropole Nice-Côte-d’Azur, le maire d’Alger-Centre et Vice-président du Réseau, Hakim Bettache, prendra part aux travaux qui se tiendront du 9 au 12 janvier.

Existant depuis 2012, le réseau a pour objectif d’apporter des solutions aux problèmes climatiques (réchauffement), socioéconomiques et politiques qu’endure le Bassin Méditerranéen. En novembre 2016, une rencontre a été organisée et a rassemblé 22 pays dont cent villes.

Six commissions de travail thématiques ont été créées. Alger a été élue à la présidence de la commission "emploi des jeunes" à cette occasion. "La présence de M. Bettache, maire d’Alger, est caractérisée par, d’une part, l’importance du dialogue euro-méditerranéen et d’une autre de réaffirmation des liens qui unissent les deux rives de la Méditerranée", rapporte le communiqué de presse diffusé sur facebook.

Cristian Estrosi : "Nos territoires doivent contribuer au développement"

Le président de la région PACA, Christian Estrosi, a tenu à réafirmer son engagement à la réussite de la colloaboration des deux rives en vue d’un développement économique. "L’histoire difficile entre l’Algérie et la France ne doit pas nous faire oublier nos ressemblances et nos valeurs communes. C’est aussi le rôle des villes de concourir à la réalisation de la paix et du développement économique dans le Bassin Méditerranéen. Au travers de mes responsabilités, je m’engage résolument à ce que nos territoires y contribuent", affirme-t-il.

Plusieurs réunions techniques au menu

Hakim Bettache a tenu à exprimer sa grande satisfaction quant à la rencontre de travail et d’échanges avec M. Philippe Pradal, maire de Nice. Les deux responsables ont débattu de plusieurs sujets de développement économique dont "la réhabilitation, l’environnement, l’éclairage publique, la sécurité et l’emploi de jeunes", a fait savoir Hakim Bettache.

Outre cela, plusieurs d’autres réunions techniques sont au programme. Le but est de porter un nouveau souffle au développement durable et surtout discuter des nouvelles stratégies et méthodes de travail des deux villes.

"Ce sera également l’occasion de mieux définir le rôle de la Commission emploi des jeunes au sein du Réseau des Villes Euromed et les projets concrets de coopération sur lesquels cette Commission pourra se pencher.» explique Bernard Massabo, Secrétaire Général du Réseau des Villes Euromed.

De Nice, Outemzabt Mounir