Lille peut-il gagner l’Europa League

Avant la défaite en championnat face aux Brestois 3-2 le dimanche 08 novembre, le LOSC de Christophe Galtier était invaincu depuis le début de la saison et ce, aussi bien en Ligue 1 qu’en Europa League avec notamment une éclatante victoire 0-3 à San Siro face au Milan AC. Avec son effectif solide et étoffé et un jeu offensif très séduisant, certains observateurs n’hésitent plus à dire que Lille pourrait très bien créer la surprise cette année en Europe. Est-ce plausible ?

Les points forts du LOSC

Avec excelsior.be, vous pourrez récupérer des codes promos vous permettant de parier sur les prochaines lilloises parce qu’avec un tel effectif et une dynamique offensive qui semble irrésistible, le club nordiste devrait faire le bonheur de bien des parieurs. En effet, avec la montée en puissance du Turc Yusuf Yazici, auteur de deux triplés consécutifs face au Sparta Prague et au Milan AC, l’excellent coup réalisé en ayant recruté son compatriote et avant-centre Burak Yilmaz et en attendant que Jonathan David se mette au niveau de ses coéquipiers – ce qui ne saurait tarder au vue de ses dernières performances encourageantes malgré son compteur but à zéro – il y a fort à parier que Lille dispose de sérieux arguments qui peuvent lui permettre de rêver plus haut car en plus des joueurs cités précédemment, l’entraîneur Christophe Galtier peut compter sur des valeurs sûres comme Renato Sanches, José Fonté et surtout le retour en très grande forme de Jonathan Bamba, probablement le meilleur joueur du championnat de France actuellement.

Enfin, si vous êtes intéressé, vous pourrez également découvrir d’autres codes promotionnels sur ce site de foot afin de profiter de divers avantages chez des bookmakers proposant des paris sur les compétitions dans lesquelles le LOSC est engagé à savoir la Ligue 1, la Ligue Europe et la Coupe de France.

Les plus grosses équipes présentes en Europa League

Si le niveau de l’Europa League n’atteint évidemment pas celui de la Ligue des Champions, il en demeure néanmoins que cette compétition est tout de même très relevée avec des équipes de gros calibre telles que l’AS Rome, Arsenal, Benfica, le Bayer Leverkusen, Leicester, Naples, Villareal, Tottenham, la Real Sociedad ou encore les clubs hollandais de Feyenoord et du PSV Eindhoven. Du beau monde donc auquel il faudra ajouter les 8 clubs qui auront fini troisièmes de leur poule respective en Champions League et qui seront reversés directement en 16ème de finale de la compétition.

Au final, la tâche s’annonce forcément ardue pour les Lillois et avec le double objectif du club de figurer à la fois sur le podium de Ligue 1 et de faire un beau parcours en Ligue Europa, il y a fort à parier que les Dogues y laisseront des plumes en chemin même si leur effectif est très dense avec des postes doublés et des remplaçants de qualité.

Mais il est encore peut-être un peu tôt pour tirer des plans sur la comète et il faudra tout d’abord attendre de voir si le LOSC confirme lors des prochains matchs avant d’éventuellement s’enflammer pour cette équipe.