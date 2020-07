Real Madrid - Karim Benzema aura un grand rôle à jouer pour la LDC

’il y a bien une équipe espagnole qui est revenue en forme de cette pause forcée liée au coronavirus, c’est bien le Real Madrid. Les Merengue, invaincus depuis la reprise, ont d’ailleurs récupéré la première place au FC Barcelone, plus en difficulté. Et c’est notamment en partie grâce à Karim Benzema, tout simplement étincelant sur cette année 2020…

Alors qu’on aurait pu le penser devenir orphelin de Cristiano Ronaldo lors de son départ à l’été 2018, Karim Benzema a su retrouver son efficacité avec le Real, sans oublier toutes ses qualités loin du but. L’attaquant français de 32 ans, auteur de 22 buts et 10 passes décisives en 43 rencontres toutes compétitions confondues, est la principale menace offensive du Real Madrid.



Présent au Real Madrid depuis 11 ans maintenant, il réalise là sa meilleure saison statistique, et est aujourd’hui le rouage essentiel de Zinédine Zidane. Ainsi, depuis la reprise du championnat le 14 juin dernier, « KB9 » a été titularisé a chacune des rencontres, et a donc participé aux 7 victoires consécutives du Real en Liga. Il s’est notamment distingué en inscrivant un doublé contre Valence, puis un but 3 jours plus tard contre la Real Sociedad. Mais il a surtout crevé l’écran sur une sublime passe décisive face à l’Espanyol Barcelone, d’une talonnade entre les jambes du défenseur, pour Casemiro le 28 juin dernier.



Après la rencontre, Zinédine Zidane avait tenu à le féliciter pour ce geste technique. « Je pense au génie, je pense à ce geste de classe, je pense à tous les gens qui aiment voir du beau football, comme moi, comme vous, comme tous les passionnés qui aiment voir ce genre de gestes, a déclaré l'entraîneur français. Et ce qui est encore plus beau, c'est de voir que son copain, Casemiro en l'occurrence, sait que Karim peut faire ce genre d’action »



Alors que le Real Madrid semble parti pour remporter la Liga cette saison, avec ses 4 points d’avance sur le Barça à 4 journées de la fin, les Merengue ont un autre défi en tête : remporter une quatorzième Ligue des Champions. Recordman du nombre de titres remportées, l’écurie de Florentino Pérez ne compte pas s’arrêter là mais il faudra tout de même passer face à Manchester City. Et la tâche s’annonce tout de même rude. En effet, à l’aller et avant le covid-19, le Real avait perdu à domicile 1-2 face aux Citizen, et Sergio Ramos avait été exclu. Le capitaine de la défense merengue sera donc absent pour la manche retour, qui se jouera au début du mois d’août, mais le Real est en bien meilleur forme que l’équipe de Pep Guardiola. En effet, les Citizen viennent de perdre leur titre de champion d’Angleterre face à Liverpool et montrent des lacunes énormes en défense.



Pourtant, Man City est bien favori pour soulever la coupe aux grandes oreilles à l’issue du Final-8 qui se déroulera à Lisbonne. Dans cette édition particulière, où les quarts, demi-finales et finale sont programmés au Portugal tout le mois d’août, Man City apparait le plus armé selon Bwin pour soulever le trophée (cote à 4,00). Le Bayern, champion d’Allemagne, dispose également de la même cote, contre 7,00 pour le Barça et le PSG, 13,00 pour la Juventus. Et le Real ? Les Merengue ont une cote super élevée, notamment en rapport avec leur défaite au match aller, puisqu’une victoire est fixée à 23,00. Mais avec un Karim Benzema en grande forme, le Real peut renverser des montagnes !