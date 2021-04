Quels sont les besoins énergétiques de nos enfants en fonction de leur âge ?

Voici quels sont les besoins énergétiques des enfants en fonction de leur âge et de leur activité physique !

Les enfants en pleine croissance ont besoin de beaucoup d’énergie et de certains nutriments indispensables à leur bon développement. Mesurés en kilojoules ou kilocalories, ces besoins énergétiques sont communément appelés calories. Et différents rapports ont estimé les apports caloriques moyens nécessaires pour les enfants en fonction de leur âge.

C’est à ces recommandations que nous allons nous intéresser dans cet article. Tout en gardant à l’esprit que ces dernières dépendent en grande partie d’autres facteurs comme les dépenses énergétiques de votre enfant. Et qu’une alimentation saine et équilibrée est très importante.

De combien de calories les enfants ont-ils besoin?

Aucun enfant ne se ressemble, qu’il s’agisse de leur taille ou de leur poids, mais aussi de la manière dont ils dépensent leur énergie. Il est donc difficile d’estimer un nombre précis, et parfait, de calories que nos enfants devraient consommer par jour. Cependant, on peut estimer une fourchette recommandées qui s’appliqueront à la plupart des enfants de 6 à 12 ans : soit 1 600 à 2 200 calories par jour, selon leur niveau d’activité.

Pour être plus précis, citons les chiffres suivants partagés par les autorités sanitaires :

A 7 ans : 1,649 kcal pour les garçons et 1,530 kcal pour les filles

8 ans : 1,745l 1,625

9 ans : 1,840/1,721

10 ans : 2,032/1,936

Lorsqu'elles atteignent la puberté, les filles ont besoin de plus de calories qu’auparavant, mais elles ont tendance à avoir des besoins énergétiques moins importants que les garçons. Lorsque ces derniers entrent dans la puberté, ils peuvent avoir besoin de 2 500 à 3 000 calories par jour, surtout s'ils sont très actifs.

S’ils consomment plus calories qu’ils n’en ont besoin, leur corps aura tendance à transformer les calories supplémentaires en graisse. Trop de graisse peut entraîner un surpoids ainsi que d’autres problèmes de santé. Raison pour laquelle une alimentation saine et équilibrée est indispensable, et ce à tout âge !

Comment assurer une alimentation saine et équilibrée à ses enfants pendant leur croissance ?

Au-delà des simples considérations caloriques, il est important pour les parents d’enfants en pleine croissance de leur assurer une alimentation à la fois variée et saine.

Les principes généraux à retenir et à appliquer en matière d’alimentation sont donc :

au moins 5 portions de fruits et légumes variés par jour ;

des repas à base de féculents, comme les pommes de terre, le pain, les pâtes et le riz (en choisissant de préférence des variétés complètes) ;

du lait et des produits laitiers (si possible faibles en matières grasses) ;

un apport réguliers en bonnes sources de protéines, comme la viande, le poisson, les œufs, mais aussi les légumineuses ;

limiter les aliments sucrés ou gras, comme les bonbons, les gâteaux et les sodas. Ces aliments et boissons ont tendance à être riches en calories, mais contiennent peu de nutriments.

La bonne nouvelle est que préparer des plats sains et équilibrés est possible avec des aliments qu’il vous sera très facile de trouver, mais qui sont aussi très accessibles sur le plan financier. Pensez à parcourir le prospectus de votre enseigne préférée (comme le catalogue Intermarché ou Auchan) pour dénicher des bons plans et comparer les prix !