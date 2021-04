Ligue des Champions : Riyad Mahrez veut donner une belle leçon au PSG ?

Élément clé à Manchester City où il fait l’unanimité auprès des supporters et des spécialistes de football, le franco-Algérien Riyad Mahrez connaît une des plus belles saisons de sa carrière. Le joueur discutera les premières demi-finales de ligue des champions de son parcours contre le PSG.

En effet, Manchester City s’est imposé ce mercredi en déplacement à Dortmund grâce à un but de l’indéboulonnable Riyad Mahrez. L’ancien joueur de Leicester City a égalisé à la 55ème minute sur pénalty. L’espoir Anglais Phil Foden a aggravé la marque à la 75ème minute. Déjà victorieuse à l’aller en Angleterre sur le score de 2 buts à 1, Manchester City est définitivement qualifié pour le dernier carré et affrontera le Paris Saint Germain qui s’est vengé de l’ogre Munichois. Malgré leur défaite au parc, les coéquipiers de Kylian Mbappé rejoignent eux aussi le dernier carré pour la deuxième année consécutive. Un dénouement qui convient parfaitement à Mahrez.

En effet, dans une interview donnée à Canal Plus Sport la semaine dernière, l’ailier des Sky Blues donne son sentiment sur la suite du tournoi européen de football. L’international algérien indiquait notamment que le club qu’il souhaite affronter au prochain match est bien le PSG. « J’aimerais bien jouer le PSG car je viens de France mais on n’en est pas encore là. Il faut qu’on gagne le match retour, ou ne pas le perdre, et après on verra », confiait-il alors. Mercredi dernier, ses vœux ont donc été réalisés.

Plus qu'une envie de la part du joueur, c'est aussi un avertissement envoyé au PSG. Manchester City n'a pas peur des stars parisiennes et est prêt à tout donner pour se hisser au sommet du football Européen pour la première fois de son histoire. De leur côté, les joueurs de la capitale qui ont goûté à la finale de la ligue des champions l'année dernière comptent bien remettre ça cette année et l'ambition de soulever le trophée est désormais assumée par l'écurie française.

Riyad Mahrez est natif de Sarcelles en région parisienne. Et comme beaucoup de Franciliens, le PSG fait partie des clubs qu’il a vu évoluer enfant. S’il n’a jamais porté les couleurs parisiennes, il n’en reste pas moins un fan de la première heure. C’est cependant au Havre que celui qui a été élu meilleur joueur de Premier League au mois de Mars (Ce titre est décerné par l’association des footballeurs professionnels) a attiré les scouts de Leicester City où il brillera dans un trio inédit avec Ngolo Kante et l’attaquant Vardy, et il obtient en 2016 le titre de meilleur joueur de la Premier League anglaise. Il a maintenant l’occasion de briller devant les supporters français.

Il est néanmoins important de rappeler que le joueur évoluait encore à Leicester City la dernière fois que Manchester City a affronté le PSG. Dans une double confrontation toujours dans la cadre de la ligue des champions saison 2016, le club parisien avait concédé le nul à l’aller et s’était incliné sur le score de 1 but à Zéro au match retour en Angleterre. L’unique but de la partie avait été inscrit par le Belge Kevin De Bruyne permettant ainsi la qualification des mancuniens.

Une autre époque est-on tenté de dire ; tant l’équipe Francilienne a changé de visage depuis. Tout en prenant de l’expérience, les parisiens sont parvenus à attirer les meilleurs attaquants de la planète football dans son écurie avec notamment Neymar et Mbappé. En outre, Pep Guardiola qui n’est jamais parvenu à soulever la coupe aux grandes oreilles depuis son départ du Fc Barcelone tentera de déjouer la malédiction en s’appuyant lui aussi sur ses joueurs clés dont Riyad Mahrez. Le match s’annonce en tout cas mémorable sur le papier. Une seule date, le 27 Avril pour le début de la fête