Le télétravail favorise l’augmentation des cyberattaques

Avec la généralisation du télétravail en raison de la crise sanitaire, les cyberattaques envers les entreprises ne cessent de se multiplier. Les hackers profitent des faibles systèmes de protections pour les attaquer ainsi que leurs employés.

La pandémie du Covid-19 a imposé partout dans le monde un phénomène jusqu’à ce jour inconnu : la distanciation sociale. Celle-ci implique non seulement de ne pas se regrouper mais aussi de travailler le plus possible en télétravail. Le corollaire de ce dernier est une forte augmentation de la cybercriminalité.

Entreprises vulnérables

La cybercriminalité frappe tous les secteurs d’activité. En 2020 le volume de cyberattaques a nettement augmenté. Sont visée, en particulier, les entreprises. En effet les employés, habitués à utiliser leur ordinateur pour regarder des films en streaming ou parier en ligne ne sont pas suffisamment protégés lorsqu’ils travaillent depuis leur domicile. Cette situation fragilise énormément les entreprises face aux cyberattaques.

A partir de bécanes n’ayant pas un niveau de protection suffisamment élevé les employés échangent des documents et des données via Internet. C’est le moyen le plus sûr pour faire entrer le loup dans la bergerie. Rien de plus facile pour les hackers de pirater les données ou d’installer un logiciel rançonneur.

Sécuriser l’entreprise

En raison de ces failles de sécurité, les entreprises ont tout intérêt à mettre en place les mesures nécessaires pour se protéger des cyberattaques qui sont de plus en plus sophistiquées et ravageuses.

De nombreuses entreprises ont opté pour la solution de l’infogérance qui permet d’externaliser la gestion du système d’information (SI) à un prestataire spécialisé.

Conséquences dévastatrices pour une entreprise

Les conséquences des cyberattaques peuvent être dévastatrices pour une entreprise. C’est donc un sujet qu’il ne faut pas prendre à la légère. Une attaque peut occasionner des pertes de données financières, commerciales ou personnelles. Elle peut aussi faire disparaître des fichiers clients, paralyser toute l’activité et détériorer l’image de marque de l’entreprise. Les pertes financières subséquentes peuvent être importantes.

Il est donc important, pour tout chef d’entreprise, de se prémunir contre les cybercriminels en adhérant à des solutions spécialisées surtout en cette période de télétravail imposé.