Les Français de plus en plus nombreux à boursicoter

Le nombre de Français qui se lancent dans le boursicotage n’a cessé d’augmenter ces dernières années. En 2020, d’après l’AMF (l’Autorité des Marchés Français) ils sont plus de 410 000 à avoir franchi le pas et passé un ordre, pour la première fois, sur des actions.

La France ne compte pas moins de 1,4 million de possesseurs d’un compte titre. La crise sanitaire engendré par la Covid-19 n’a fait qu’accélérer la tendance vers le boursicotage. Entre des salaires qui n’évoluent pas comparativement au coût de la vie ou le chômage partiel dans lequel l’employée ne touche que 85% de son salaire net, la tentation de trouver d’autres sources de revenus est grande. C’est d’ailleurs un phénomène beaucoup plus courant aux États-Unis où environ 50% des salariés possèdent un compte titres.

Profils hétéroclites

Il est difficile de déterminer un profil précis des nouveaux actionnaires Français. Cela peut aller de l’investisseur aguerri au parieur irréfléchi. Alors qu’auparavant les clients des plateformes de trading étaient constitués de personnes de 45-50 ans possédant un patrimoine, depuis la crise sanitaire les profils ont changé. On peut trouver un étudiant qui investit toutes ses économies parce qu’il n’y a plus de travail saisonnier ou à mi-temps dans les bars et restaurants ou une personne se trouvant au chômage technique en raison des mesures sanitaires.

Le boursicotage peut s’avérer dangereux pour ces nouveaux arrivants, sans patrimoine, qui misent une grande partie de leurs économies dans l’espoir de toucher le jackpot. En effet la frontière entre le trading et le casino en ligne est extrêmement ténue. Les deux donnent l’impression qu’on peut gagner de l’argent facilement, alors que ce n’est pas le cas.

Certes, il est possible de gagner de l’argent avec la bourse, mais il faut prendre son temps et être bien conseillé. C’est un investissement déconseillé pour les joueurs de casino attirés par l’appât d’un gain immédiat.

Risque pour les parieurs

Celui qui a perdu toutes ses économies au casino en ligne ou sur les sites de paris sportifs ne peut vraiment pas espérer se refaire en Bourse. Il ferait mieux de soigner son addiction aux jeux, puis de se former sur le sujet du trading en commençant par lire des livres comme par exemple : « La Bourse pour les Nuls ».

Vendeurs de rêve

Sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux, on trouve de nombreux vendeurs de rêve qui promettent aux jeunes des rendements incroyables s’ils suivent telle ou telle formation ou s’ils investissent dans certaines plateformes de trading en ligne. La grande majorité de ces offres sont des arnaques. Il faut donc bien faire attention et ne pas s’emballer pour des taux de rendements inconsidérés.