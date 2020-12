L’entraîneur Thomas Tuchel viré du PSG !

Thomas Tuchel paie cash sa liberté de ton. Le PSG a remercié dans la nuit de mercredi à jeudi l’Allemand Thomas Tuchel.

Les formidables résultats du PSG n'ont pas suffi pour épargner à Thomas Tuchel un limogeage.

L’information de ce limogeage a été rendue publique par le quotidien allemand Bild et le quotidien sportif français L'Equipe. Le Paris-SG a décidé de se séparer de son entraîneur Thomas Tuchel, à six mois de la fin de son bail, indiquent les deux journaux. Après une année 2020 achevée par une large et rassurante victoire 4-0 contre Strasbourg mercredi soir au Parc des Princes, le champion de France a décidé de se séparer de son coach. Celui-ci en a été informé par ses dirigeants dans la nuit de mercredi à jeudi. La première place de groupe obtenue en Ligue des Champions (devant Leipzig et Manchester United) n'a donc pas suffi à maintenir l'entraîneur allemand en place dans la Capitale.

Les déclarations de trop !

Après six mois au PSG, Thomas Tuchel n’arrivait pas encore à trouver toutes ses marques. Plusieurs raisons seraient à l’origine de ce limogeage. Il est vrai que le club termine la première moitié de la saison à la troisième place, un point derrière Lille et Lyon, alors qu’il a l’habitude de caracoler en tête du classement. Mais pas seulement. Les déclarations de Thomas Tuchel aux médias allemands mercredi n'ont certainement pas arrangé sa situation, et ce, même s'ils ont été démentis dans la foulée. "En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : 'Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports ?' Où est mon rôle d'entraîneur dans un tel club, maintenant ?" s’interrogeait-il mystérieusement.

Des propos rendus publics par Sport 1 mais difficiles à vérifier surtout que le concerné à apporter des éclairages. Mais c’est trop tard, la bombe était partie ! Leonardo va être très occupé cet hiver à la recherche d'un nouveau coach.