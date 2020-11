L’équipe de Suisse fait-elle partie des favoris pour l’Euro 2021

Après avoir été reporté, l’Euro de football se tiendra finalement du 11 juin au 11 juillet 2021 et 24 équipes réparties en 6 groupes s’y affronteront pendant un mois. Parmi les pays présents, la Suisse fait office d’outsider pour sa 5ème participation à une phase finale de l’Euro et pourtant, la Nati figure actuellement à la 16ème du classement mondial de la FIFA et surtout, cette sélection ne cesse de faire des progrès ces dernières années. Pour autant, peut-elle bousculer les favoris ?

Un groupe équilibré mais difficile pour la Suisse

La Suisse figure dans le groupe A avec l’Italie, la Turquie et le Pays de Galles. Sachant que les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleures équipes classées au troisième rang se qualifient, les Suisses peuvent espérer passer pour les huitièmes de finale mais la lutte sera acharnée avec la Turquie et l’Italie et d’après les bookmakers, la Nati finirait deuxième derrière l’Italie. En effet, cette dernière bat traditionnellement la formation helvétique avec un bilan de 28 victoires, 22 nuls et 8 défaites lors des 58 confrontations ayant opposées les deux pays et il semblerait logique que cela soit encore le cas ici. Malgré tout, en finissant seconde du groupe, la Suisse s’éviterait ainsi des barrages rendant la tâche encore plus compliquée si elle devait affronter la France, le Portugal ou l’Allemagne. À ce titre, vous pouvez d’ailleurs cliquer sur ce lien si vous voulez parier en ligne avec 6bet.

Les joueurs clés de l’équipe de Suisse

Parmi les joueurs retenus par le sélectionneur Vladimir Petković, les têtes d’affiche seront notamment les joueurs du club allemand de Mönchengladbach que sont le milieu défensif Denis Zakaria, le défenseur central Nico Elvedi, l’avant-centre Breel Embolo et le gardien de but Yann Sommer. En plus de ces quatre éléments, on notera également la présence de joueurs clés comme Granit Xhaka (Arsenal), Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Haris Seferovic (Benfica Lisbonne) et bien évidemment celle de Xherdan Shaqiri (Liverpool), le joueur vedette de cette sélection mais qui peine à se faire une place dans l’effectif très dense des Reds de Jürgen Klopp.

Il est à noter que le sélectionneur parie en Suisse avec plusieurs joueurs évoluant dans le championnat local comme Michel Aebischer, le milieu des Young Boys de Berne ou encore Eray Cömert, le défenseur central qui évolue au FC Bâle. Comme vous pouvez le constater, cette sélection compte de nombreux très bons joueurs mais cela pourrait être insuffisant face aux effectifs plus forts et plus complets des favoris de la compétition.

Les favoris pour remporter l’Euro 2021

Malgré un bel effectif et une perspective de réaliser un bel Euro, il semble difficile d’imaginer l’équipe suisse réaliser un exploit lors de cette compétition. Dès lors, les favoris pour le titre seront plutôt à trouver du côté de l’Angleterre, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne ou encore de l’Espagne même si tout reste ouvert avec des blessures qui peuvent perturber des effectifs – comme c’est le cas avec Virgil van Dijk et les Pays-Bas – et des surprises qui peuvent toujours arriver comme ce fut le cas avec la Grèce lors de l’UEFA Euro 2004 au Portugal.