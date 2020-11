Le mercato de Chelsea est-il déjà une réussite

Le club londonien de Chelsea a été le plus actif sur le marché estival des transferts avec de nombreux mouvements et des arrivées alléchantes pour tous les supporters des Blues qui rêvent de voir leur équipe tutoyer à nouveau les sommets. Alors que valent ces recrues pour le moment ?

Les principales recrues de Chelsea durant le mercato 2020

Si Chelsea a dépensé environ 293 millions d’euros sur le marché estival des transferts, nous avons choisi sur ce site de ne parler que des principales recrues du club.

Kai Havertz (80 millions, Bayer Leverkusen), Timo Werner (53 millions, RB Leipzig), Ben Chilwell (50 millions, Leicester), Hakim Ziyech (40 millions, Ajax Amsterdam), Edouard Mendy (24 millions, Rennes), Malang Sarr (transfert libre, Nice) et Thiago Silva (transfert libre) sont arrivés cet été à Londres et si l’on excepte Malang Sarr qui a dans la foulée été prêté au FC Porto, tous les autres joueurs ont été intégrés à un effectif déjà pléthorique.

Au rayon des départs, de nombreux mouvements ont également eu lieu, et en particulier vers la Serie A, avec notamment les départs d’Alvaro Morata pour la Juventus Turin contre 35 millions d’euros, de Mario Pasalic vers l’Atalanta Bergame pour 15 millions, de Tiémoué Bakayoko en prêt à Naples et les transferts libres de Pedro vers l’AS Roma ou encore de Willian chez le rival londonien d’Arsenal.

Que vaut le recrutement de Chelsea pour le moment ?

Si sur le papier, les joueurs arrivés semblent d’un bien meilleur niveau que les partants, pour l’heure, c’est Leicester qui domine le championnat anglais au bon souvenir de leur sacre lors de la saison 2015-2016. Pour autant, Chelsea est sur une très bonne série aussi bien en Premier League qu’en Champions League. En effet, les Blues sont actuellement 5ème du championnat avec 15 points et à seulement 3 points du leader Leicester et ils sont premiers de leur poule en Ligue des Champions à égalité de points avec le FC Séville.

Doit-on en conclure que cela est dû aux nouvelles recrues ? Certainement car Chelsea est l’équipe la plus offensive du championnat d’Angleterre avec déjà 20 buts au compteur et une défense qui n’est pas en reste avec « seulement » 10 buts encaissés jusqu’ici ce qui laisse à penser que les arrivées d’Edouard Mendy, Ben Chilwell et Thiago Silva font du bien à l’arrière garde londonienne tandis que Timo Werner (4 buts, 1 passe décisive) et Hakim Ziyech (1 but, 3 passes décisives) font déjà parler la poudre devant. Kai Havertz est quant à lui blessé et il n’a inscrit qu’un seul but pour le moment ce qui laisse à désirer pour un joueur certes très jeune mais très talentueux et recruté à prix d’or.

Il semble donc d’ores et déjà que l’alchimie entre les joueurs soit au rendez-vous et avec un tel effectif, Frank Lampard dispose des armes nécessaires pour être un sérieux prétendant au titre de champion d’Angleterre tout en sachant que Liverpool devra faire toute l’année avec la blessure de Virgil Van Dijk et que Manchester United, Arsenal et même Manchester City semblent rencontrer pas mal de difficultés en ce début de championnat et notamment défensivement.