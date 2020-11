Parmi les leaders sur les marchés financiers, « Vantage fx » est une entreprise de courtage en ligne d’origine australienne. Elle a été fondée en 2009 sous la dénomination MXT Global.

C’est en 2015 qu’elle a été rebaptisée Vantage fx. Elle est spécialisée dans le trading du Forex, des CFD, des indices, des actions, des matières premières et des cryptos. Vantage FX est un broker australien. Gérée par une équipe constituée principalement d’experts du monde de la finance et dans le domaine du Forex, elle œuvre désormais dans plusieurs pays notamment en France, au Canada, au Luxembourg, en Suisse, au Quatar, etc.

Présentation de Vantage fx

Vantage fx est un représentant autorisé du Groupe Vantage international Limited. Son principal objectif d’existence est d’apporter de l’aide à ses clients en leur donnant une plateforme de négociation fiable afin qu’ils puissent atteindre leurs buts économiques.

La société s’est fait un nom dans ce marché concurrentiel en proposant des spreads et des services de haute qualité.

Pour ce faire, Vantage FX met à la disposition des traders des dispositifs de trading modernes mais également des plateformes de trading particulières comme MetaTrader4 ou MT4. La société de courtage se sert aussi de MT5 ou Metatrader5, une autre plateforme développée par MetaQuotes Software Corporation.

Pour satisfaire la clientèle, le broker australien offre aussi un accès à diverses plateformes pouvant leur permettre de faire un trading automatique.

Mais, est-ce que tout cela suffit pour en faire un bon broker et pour s’assurer de sa fiabilité ? Voici quelques avis à propos de ce courtier, selon la note broker TraderFrancophone.fr.

Vantage fx : un courtier reconnu au niveau mondial et réglementé

Hormis son affiliation au Groupe Vantage International Limited, Vantage Forex est une entreprise de courtage soumise aux normes imposées par les autorités monétaires des Îles Caïmans (CIMA). Parmi ses principaux avantages, elle évoque la transparence.

Vantage fx dispose également d’une licence délivrée par l’AFSL ou autorité australienne des licences des services financiers. C’est un courtier réglementé par l’ASIC ou commission de sécurité et d’investissement australienne. Cette dernière est l’une des autorités de niveau 1 disposant d’un degré de confiance le plus haut.

Par ailleurs, tous les partenaires avec qui ce broker Fx collaborent sont connus sur les marchés financiers. One Zero financial en est un. Celui-ci, à travers le One Zero MetaTrader 4 bridge garantit un environnement de trading exceptionnellement responsive et sans interruption. Le service qu’il offre est mis à l’échelle pour permettre aux traders de vivre une expérience sans équivoque.

En complément, il a l’atout d’être le seul broker à mettre à disposition des travers un compte en conformité avec la Sharia. Il est en possession d’une attestation en ce sens approuvée par le Sheikh Hasan Qamra, Président du Conseil de Surveillance de la Sharia.

Depuis ses années d’existence, Vantage Fx s’est vu attribuer plus d’une dizaine de titre et de récompenses mondiales. En 2016, ce courtier a remporté trois prix The ForeX Awards.com en étant le meilleur courtier Electronic Network Communication ou ENC, pour le meilleur service clientèle et en étant la plateforme qui a la meilleure présentation. En 2017 et en 2018, il est le vainqueur de la Fintech Awards en portant le titre de « meilleur fournisseur de service de trading de l’année ».

Autres informations utiles

Avant toutes choses, il est important de connaître les avis sur Vantage fx venant des clients.

Pour s’inscrire sur Vantage fx, il faut déjà choisir entre les quatre comptes que l’entreprise propose à savoir le compte standard STP, le Raw ENC, le Pro ENC et le compte islamique.

Les options relatives à chaque compte sont similaires à l’exception de quelques points variables selon le type de compte dont les informations civiles. Pour le trader particulier, il y a quatre étapes à passer pour l’inscription et il aura à choisir entre les informations détaillées, la configuration du compte et les documents de vérification d’adresse et d’identité.

Pour les entreprises traders, ces quatre étapes sont aussi à passer. Cependant, elles pourront proposer à la place des renseignements civils des données sur leurs entreprises.

Les tarifications de Vantage FX et ses spreads :

Le courtier n’est pas vraiment distinctif des autres entreprises de courtage en matière de tarification. Il applique aussi ou presque les mêmes frais.

Par conséquent, il met en place des prixqui diffèrent selon les comptes des épargnants. Ainsi, dans le contexte du compte le plus basique nommé STP, le spread indicatif est de 1,4sur la paire EUR / USD.

Pour un trader qui détient un compte RAW, les spreads sont à 0,1 pips mais en plus et il doit payer des commissions.

Afin d’attirer plus de clients, l’entreprise de courtage met à la disposition des traders musulmans un compte islamique. Ce dernier met en exergue les différentes sortes de restrictions religieuses qui représentent souvent un blocage sur les comptes standards.

Le broker a mis en place un compte de démonstration dont le but de permettre aux traders débutants ou non de s’exercer et se familiariser avec la plateforme. Cela optimise leur chance de gagner et d’amoindrir voire de supprimer les pertes de fonds propres. Sur ce type de compte, il y a un solde fictif que l’usager peut utiliser et les résultats qu’il va obtenir se limiteront à l’analyse technique. Par conséquent, il aura la possibilité d’expérimenter les différents signaux de trading afin d’optimiser la rentabilité des investissements.

Vantage fx s’ouvre aux mobinautes

A l’instar de la plupart des brokers en ligne, Vantage FX met à la disposition de sa clientèle une connexion via son application mobile.

Aussi, la plateforme de ce courtier est accessible sur Android et sur iOS à la manière de MT4 iOS et MT4 Android. Elle présente les fonctionnalités de base indispensables afin que l’usager puisse réaliser des échanges boursiers depuis son appareil mobile.

Néanmoins, cette application mobile n’est pas vraiment pratique pour réaliser des opérations bien qu’elle puisse permettre un suivi de l’évolution des cours en temps réel. En pratique, elle reste clairement en dessous de la version PC. La praticité de l’interface est aussi moyenne.

Toutefois, cette version est parfaite pour faire une consultation de compte et pour stopper un ordre dans l’immédiat.