Le zloty et l’euro se maintiennent malgré les différences politiques

Depuis des décennies, les personnalités de Bruxelles parlent d’une « Europe à géométrie variable », une union dans laquelle différents groupes de pays peuvent faire les choses à leur manière.

Une telle Europe est très certainement visible lorsqu’il s’agit de la monnaie unique. Le fait que l’euro soit la dénomination utilisée dans 19 des 27 États membres de l’Union européenne est bien connu.

Ce que l’on comprend moins, c’est la géographie fragmentée de la zone euro au-delà de ces 19 pays.

La Pologne en tête du peloton

Pour commencer, il y a les quatre mini-États qui ont adopté l’euro – Andorre, Saint-Marin, Monaco et le Vatican – et les deux pays non membres de l’Union européenne qui ont commencé à utiliser l’euro : le Monténégro et le Kosovo.

En revanche, il y a la Suède, qui est obligée d’adhérer à la monnaie unique mais qui s’est donnée une option de sortie en soumettant le respect des règles de l’euro à un référendum. Le Danemark dispose d’une dérogation légale, tout comme la Grande-Bretagne, et, pour les collectionneurs de futilités, les bases souveraines britanniques à Chypre sont le seul territoire britannique dont la monnaie est l’euro.

Enfin, il y a les pays d’Europe de l’Est qui sont obligés d’adhérer à l’euro à un moment donné, mais qui, pour la plupart, ne montrent que peu de signes de vouloir le faire. Parmi ces économies, la plus importante est celle de la Pologne.

Lorsque ce pays a rejoint l’UE en 2004, on parlait d’un groupement des « six géants » qui pourrait gérer les affaires européennes, la Pologne étant placée entre l’Espagne, l’Italie, la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Aujourd’hui, les relations de la Pologne avec Bruxelles sont tendues, le parti au pouvoir, le parti Droit et Justice, étant accusé de tenter de compromettre l’indépendance de la justice.

De bonnes performances économiques

Mais cela ne semble pas avoir eu d’impact sur la monnaie du pays, le zloty. Actuellement, il s’échange à 0,22 € pour un euro, comme il y a à peu près un mois, le 20 juin.

Il y a un an, le taux était de 0,23 € le 20 juillet 2019, et il y a cinq ans, le 31 juillet 2015, il était à 0,24 €. Le zloty reste une monnaie très attrayante en cette situation de crise, et de potentiels investisseurs s’interrogent depuis sur comment investir en bourse et faire un bon rendement.

Cela peut en partie refléter la stabilité économique. Selon la Central Intelligence Agency américaine : « L’économie polonaise s’est bien comportée au cours de la période 2014-2017, le taux de croissance du PIB réel dépassant généralement 3 %, en partie en raison de l’augmentation des dépenses sociales du gouvernement qui ont contribué à accélérer la croissance tirée par les consommateurs ».

Mais elle ajoute que la Pologne est confrontée à plusieurs défis systémiques, qui comprennent le traitement de certaines des lacunes restantes dans son infrastructure routière et ferroviaire, l’environnement des affaires, le code du travail rigide, le système des tribunaux de commerce, la bureaucratie gouvernementale et le système fiscal lourd, en particulier pour les entrepreneurs.

Selon la Commission européenne, « la Pologne n’a pas de date cible pour adopter l’euro, mais elle entend le faire le plus tôt possible. L’adoption de l’euro est l’une des principales priorités du gouvernement polonais ». Pourtant, certains signes indiquent que cela pourrait ne plus être le cas. Le zloty est assez stable et reste attrayant pour de nombreux investisseurs sur le plan international. Le gouvernement polonais aura sans doute besoin d’une bonne période supplémentaire pour mieux y penser.