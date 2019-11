Sadio Mané et Mohamed Salah, la cohabitation à Liverpool est-elle toujours possible ?

Sadio Mané est un footballeur sénégalais évoluant au poste d’ailier. De son côté, Mohamed Salah est un Egyptien jouant également au poste d’ailier. Compères au sein d’un trio d’attaque comprenant aussi le Brésilien Firmino et faisant partie des plus prolifiques d’Europe, les deux véloces attaquants africains de Liverpool ont longtemps affiché une remarquable complicité sur la pelouse. Mais si nous nous intéressons aujourd’hui à leur compatibilité, c’est parce que leur entente sur la pelouse semble de moins en moins évidente. Quelle sont les raisons ? Les deux joueurs pourront-ils encore jouer ensemble ? Nous vous proposons une analyse sans parti pris.

Zoom les statistiques de Mané à Salah en ce début de saison

Après 11 journées de championnat, 4 journées de Champion’s League et un tour de Coupe d’Angleterre, les deux ailiers ont déjà fait étalage de tout leur talent. Mohamed Salah en est ainsi à 5 buts marqués, contre 6 pour Mané. Du côté des assists, les deux joueurs en sont à 2 chacun. En matière d’opportunités créées, Salah en comptabilise 9, contre 8 pour Mané. Toute personne qui aime le foot et peut vivre le football à fond via des podcasts ou par tout autre moyen apprécierait de voir ces deux joueurs évoluer ensemble. Ils sont tous les deux des leaders de jeu, des créateurs, des joueurs décisifs. Mais sont-ils efficaces dans la même mesure ?

En analysant en profondeur sur cette saison 2019-2020, qui vient à peine de commencer certes, on se rend vite compte que le joueur sénégalais est plus impactant. En termes d’opportunités majeures, on est à 15 pour Mané contre 13 pour Salah. En outre, le Sénégalais convertit 23,08% de ses tirs en buts, pendant que l’Egyptien ne transforme que 13,89% de ses tirs. Pour ce qui est de leur implication défensive, Mané a déjà effectué 39 tacles, alors que Sala 31. Surtout, à plusieurs reprises cette saison déjà, notamment contre Tottenham, Mané a réalisé une action décisive dans les derniers instants d’un match pour offrir une victoire à l’arraché à son club. Aujourd’hui, Sadio semble être l’atout offensif numéro 1 des troupes de Jürgen Klopp. Il y a à peine deux ans pourtant, c’est Mohamed qui jouait ce rôle.

Une guerre silencieuse de leadership

Pendant la saison 2017-2018, Salah avait surfé sur la Premier League, finissant par exemple meilleur joueur du championnat anglais. Mais depuis lors, après avoir subi une grave blessure à l’épaule en finale de C1 2018 et après une coupe du monde qu’il a traversée comme une ombre, le virevoltant ailier égyptien a du mal à continuer de porter Liverpool comme autrefois. Presque logiquement, Mané a un peu pris le relai. Mais désormais, les joueurs se cherchent moins sur le terrain. Au début de cette saison par exemple, après une victoire 3 buts à 0 contre Burnley, Sadio Mané est sorti furieux, reprochant à Mohamed Salah son individualisme. Si la tension s’est certes apaisée depuis et que les deux joueurs font toujours bonne figure, il n’en demeure pas moins que dans le jeu, ces deux leaders ont de plus en plus de mal à guider une même troupe. L’un d’eux finira-t-il par quitter le club ? L’avenir nous le dira.