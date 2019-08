Dans le domaine de la traduction, il y a bien de texte que l’on peut traduire à sa guise sans que cela ne nuise à personne. Cependant, il y a d’autres textes qui relève des catégories de traductions très stricte. L’une de ces dernières est la traduction légale qui peut aussi être appelée juridique.

En effet, les traducteurs de ces types de textes ne sont choisis que parmi les juristes. Ceci, afin de se rassurer de l’authenticité de chacun d’eux.

En effet, dans la traduction légale, tout ce qui est dit doit avoir rapport au droit. C’est la raison pour laquelle, le contenu de la traduction devra toujours être conforme au document original. Si l’on sait que dans la traduction plusieurs domaines sont pris en compte, chacun d’eux a ses propres réalités et c’est là la particularité d’un texte dit légale. Certes vous devrez donner le contenu d’un texte en une autre langue, mais ce dernier devra être obligatoirement conforme à l’original. Dans le contraire, vous avez falsifié le document. Il faut donc faire très attention lorsque l’on est face à ce type de document.

Caractéristiques d’une traduction légale

De prime abord, une traduction légale suit des normes très contraignantes. Un document légal ne peut pas être traduit n’importe comment. Vous devrez suivre des règles assez strictes et la conformité au texte d’origine. C’est d’autant plus difficile lorsque l’on sait que les lois juridiques dépendent de chaque société politique. C’est pourquoi le traducteur légal devra d’abord savoir l’origine et le point d’arrivée du texte qu’il traduit. De peur de dénaturer complètement le message du document source.

L’une des caractéristiques de ce genre de traduction tient aussi du fait qu’il fait face à des difficultés liées à la discipline. Ce qui n’est pas souvent le cas dans d’autre formes de traduction. C’est dans cette optique que les acteurs de ce métier particuliers ne peuvent être choisis que parmi des personnes qui ont une maîtrise parfaite en droit. Dans la traduction d’un texte légale, il faut toujours se rassurer qu’on ne s’égare pas du libellé du document source qui est influencé par plusieurs cas de figure.

Vous ne devrez donc pas donner ce genre de texte à n’importe quelle personne. Il est d’ailleurs plus sage de le confier à des structures spécialisées dans le domaine. Il en existe plusieurs que ce soit sur terre ou sur le net. Prenez la peine de préciser à la structure choisi les motifs pour lesquels vous souhaitez profiter de leur expertise. Plusieurs plateformes n’échouent pas toujours par manque de délicatesse, mais simplement parce que le dialogue entre le demandeur et la plateforme n’a pas été claire. Faites donc attention d’induire les autre en erreurs.

Un traducteur légal doit être une personne très observatrice pour ne pas tomber sous le piège de l’ignorance. En dehors de cela, les sites de traduction doivent également être attentifs, afin de garder la crédibilité de leur structure. Seule les sites compétents dans le domaine juridique auront à agir ici.