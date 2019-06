Instagram : Comment les influenceurs gagnent-ils de l'agent ?

Après le succès des Youtubers, on parle aussi désormais des Instagrammers. Mais de quoi s'agit-il ? Vous vous doutez sûrement, ce sont des personnes qui utilisent l'application Instagram, mais leur particularité est qu'elles rencontrent un grand succès sur la plateforme.

On les appelle des influenceurs car les marques ont trouvé en leurs comptes le canal parfait pour communiquer sur un produit. Les influenceurs gagnent de l'argent sur les réseaux sociaux et certains gagnent même très confortablement leur vie. Comment font-ils ? Quels moyens sont à disposition de ces influenceurs pour gagner (beaucoup) d'argent sur Instagram ? Si vous êtes curieux de savoir, cet article est fait pour vous !

Instagram, un réseau social pertinent pour les marques

Avant d’analyser les façons dont les influenceurs gagnent de l’argent sur Instagram, il convient tout d’abord de comprendre comment ce phénomène s’est mis en place et quels sont les enjeux sur la plateforme.



A l’origine, Instagram était une application de partage de photos orientée vers les photographes (professionnels et amateurs), ainsi que les amoureux de belles images. L’application a élargi sa cible au fil du temps pour devenir grand public, notamment depuis son rachat par le géant Facebook. Néanmoins, elle a gardé son esprit originel, si bien que les contenus esthétiques et éditoriaux sont rois. Certains utilisateurs excellent en la matière et attire des milliers, voire des millions de followers. Instagram connaît également un taux d’engagement supérieur à celui de ses pairs, Facebook et Twitter. Globalement, les statistiques d'instagram sont extrêmement intéressantes pour les marques.

Il ne leur en fallait donc pas plus pour commencer à se rapprocher d'Instagrammers. Initialement, le terme “influenceur” était utilisé par les annonceurs pour désigner des personnes au rayonnement significatif pour elles afin de promouvoir leurs produits. Aujourd’hui, le terme “influenceur” est utilisé par tous, y compris les influenceurs eux-mêmes, qui ne le voient pas comme quelque chose de négatif, bien au contraire. Et il est vrai qu’être influenceur est devenu une aspiration pour beaucoup. Train de vie plutôt aisé, quotidien glamour, produits onéreux donnés à titre gratuit et gain d’argent font partie des aspects qui fascinent et donnent envie.



Mais comment font ces influenceurs pour gagner de l'argent à travers les marques ? Comment ces échanges se passent-ils ? Et surtout, comment en sont-ils arrivés là ? Devenir influenceur ne s'improvise plus aujourd'hui. La concurrence s'intensifie entre les comptes, les algorithmes Instagram ne cessent de changer et les exigences des marques sont en constante hausse.



Gagner de l'argent sur Instagram

Vous l'aurez compris, la première façon de gagner de l'agent sur Instagram consiste à établir des partenariats avec des marques. Celles-ci sont prêtes à sponsoriser votre publication si elles estiment que votre communauté est correspond à sa cible. Bien sûr, elle doit être grande pour que la marque puisse voir de l'impact et elle doit être active. Ne soyez donc pas tenté d'acheter des followers car les annonceurs constateront rapidement que votre fan base n'est ni cohérente dans sa composition, ni intéressée par ce que vous avez à montrer (et par extension, par ce qu'ils ont à montrer). Les prix d'une sponsorisation de post varient largement d'un influenceur à un autre et d'un type de produit à un autre. Mais plus votre communauté est grosse et ciblée, plus vous pouvez enchérir.

La deuxième façon de vous faire de l'argent via Instagram consiste à recommander des produits sur lesquels vous obtenez une commission en cas de vente. Les consommateurs sont alors invités à utiliser un lien spécifique pour acheter, ou à entrer un code promo spécial. Vous gagnez moins que lors d'une sponsorisation mais c'est un excellent moyen de multiplier vos sources de revenus. Là aussi, vous devez vous assurer de pouvoir orienter du monde vers les produits affiliés, ce qui suppose une taille de communauté conséquente.

Enfin, il est possible également de vendre des produits et services auprès de vos followers, ou encore, de vendre vos photos Instagram à ceux qui désirent les utiliser. D'ailleurs, la majorité des influenceurs choisissent d'exécuter ces quatre techniques en parallèle. Certains, à défaut de pouvoir créer leurs propres produits, associent leurs noms à des marques afin de proposer des collections exclusives.

Pour cela, ils doivent gagner la confiance de la marque et travailler main dans la main avec elles car il s'agit d'un partenariat important, susceptible d'affecter grandement la réputation des deux parties sur le long terme. Et pour les influenceurs, leur e-réputation est un enjeu capital. Le public et la presse scrutent en effet leurs moindres faits et gestes. Il attend d'eux qu'ils soient une source d'inspiration pour tous, notamment les plus jeunes.



Si la vie d'influenceur est donc fascinante et excitante, elle comporte aussi son lot de pression, d'autant que l'influenceur est plus ou moins considéré comme une célébrité.