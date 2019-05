Mohamed Salah tiendra-t-il sa revanche en finale de LDC ?

Un an seulement après la défaite face au Real Madrid (4-1) en finale de la Ligue des Champions, Liverpool a une nouvelle opportunité de soulever sa sixième Ligue des Champions de son histoire. Au terme d’un parcours épique, les pensionnaires d’Anfield affronteront Tottenham en juin prochain au Wanda Metropolitano pour une finale 100% britannique. Une première depuis 2008.

Présent au club depuis 4 ans maintenant, Jürgen Klopp arrivera-t-il, enfin, à offrir un trophée au peuple de Liverpool. L’entraîneur allemand, qui a déjà échoué en finale d’Europa League face à Séville et en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, possède une nouvelle opportunité de redorer le blason des Reds sur la scène européenne avec cette finale face à Tottenham. La cote du match est en faveur des Reds, qui ont perdu une seule rencontre depuis le 7 janvier. Il faut dire que cette saison, le club de la Mersey réalise un parcours de champion, tant en Angleterre que sur le vieux Continent. Deuxième du championnat à l’issue de la saison avec plus de 90 points, les pensionnaires d’Anfield ont toutefois fini derrière Manchester City au terme d’une lutte indécise jusqu’à la toute dernière journée.

Dans le même temps, les coéquipiers de Mohamed Salah ont eu un peu plus e mal en LDC, du moins lors de la phase de poule. Invaincu à domicile, le club britannique s’est déplacé avec difficulté puisqu’ils se sont inclinés à Naples, Liverpool et Belgrade. S’ils ont arraché la qualification au dernier moment, les Reds se sont réveillés sur la phase finale et se sont montrés tout simplement injouables. Après avoir éliminé le Bayern Munich en huitième, ils se sont employés face à Porto en quart afin de rejoindre le dernier carré. Mais, en demi-finale, le combat s’est corsé face au FC Barcelone.

Battus 3-0 à l’aller au Camp Nou, grâce notamment à un Lionel Messi des grands soirs, les Britanniques se sont offerts une « Redmontada » historique et admirable au retour, dans un Anfield en ébullition. Malgré les absences de Mohamed Salah et Roberto Firmino, Jurgen Klopp a trouvé la formule pour coller quater buts au Barça grâce à des héros inattendus : Divock Origi et Georginio Wijnaldum, auteurs chacun d’un doublé. Si les deux jokers ont fait le travail face aux Catalans, ces derniers devraient retourner sur le banc pour laisser place à l’Egyptien et au Brésilien lors de la finale.

D’ailleurs, le Pharaon de 26 ans, héros malheureux la saison dernière en sortant blessé après un duel face à Sergio Ramos, aurait tout intérêt à briller face à Tottenham afin d’offrir le titre aux siens. Auteur de 26 buts et 13 passes décisives en 50 apparitions toutes compétitions confondues, Salah pourrait être l’un des héros de Liverpool au mois de juin. Quoi qu’il en soit, les qualifications de Tottenham (vainqueur de l’Ajax en demie) et des Reds marquent le retour au premier plan de la Premier League sur la scène européenne. Et nul doute que les amoureux du championnat anglais ne boudent pas leur plaisir ! Une belle promotion pour montrer l’avancée du football britannique en Europe.