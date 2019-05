Comment améliorer ses ventes grâce aux technologies immersives ?

En Algérie, plus de 68% des personnes utilisent un smartphone. Ce bijou technologique les suit partout et depuis fort longtemps, les marques ont pris conscience de son pouvoir marketing.

Et si vous visiez plus loin que les classiques notifications ? Et si vous proposiez autre chose que des coupons de réduction ? Et si vous offriez à vos prospects la possibilité de voir vos produits en face d'eux peu importe où ils se trouvent ?

Disponible sur toutes les boutiques en ligne Shopify, la réalité augmentée ou RA permet de projeter une image 3D réaliste d'un objet dans n'importe quel environnement.

Très loin d'être un gadget fantaisiste, la RA est un vrai atout qui peut contribuer de façon notable au développement d'une activité commerciale digitale.

1/ Rassurer le consommateur

Il suffit de faire un tour sur les forums pour comprendre l'angoisse de la non-conformité des produits. Une magnifique robe de soirée qui devient un déguisement pour enfants une fois le paquet ouvert. Un tableau qui se révèle être 3 fois plus petit que le rendu sur images commerciales.

Avec l'e-commerce, le client a la vie difficile et de mauvaises expériences peuvent le rendre impossible à convaincre.

Avec la RA, la personne qui visite votre site peut se faire une idée du rendu dans une pièce grâce aux technologies immersives 3D. Fonctionnant aussi bien sur smartphones Android qu'iOS, la RA permet d'incorporer des objets virtuels dans un monde réel.

En plus de rassurer le client, le recours à une telle technologie vous permettra de minimiser les retours et donc les dépenses liés aux réexpéditions.

2/ Renforcer la relation avec le client

Plus un prospect s'est investi dans une relation avec une marque, plus il lui devient facile d'y réaliser des achats.

Avec la RA, le parcours devient plus dynamique, plus profonde. Au lieu de se contenter de faire défiler son écran vers le bas, votre futur client s'est levé de son siège et a effectué une ronde dans sa maison afin de dénicher l'emplacement parfait pour son sofa. Il a ensuite testé différentes couleurs, différentes orientations, voir un autre modèle.

Difficile de ne pas conclure un accord après avoir investi autant de temps et d'énergie !

3/ Offrir une expérience d'achat sur mesure

Révolue est l'époque où c'était la chaîne de distribution qui dictait les règles. Grâce à la RA, le client est le seul maître de son expérience d'achat.

Libre à lui d'essayer le même article dans 15 teintes différentes. Si l'envie le prend, il peut examiner un sofa en cuir dans toutes les pièces de sa maison, salle de bains incluse. Pas d'hôtesse de vente pour le limiter dans ses mouvements. Il a le contrôle absolu sur son expérience en tant que client.

Une telle liberté était encore inimaginable il y'a peu, la RA l'a rendue possible. En offrant plus de choix aux clients, la RA permet aux fournisseurs de replacer ses derniers au centre du processus.