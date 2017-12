Amnesty dénonce : plus de 2000 ressortissants subsahariens expulsés d'Algérie

Les autorités expulsent par centaines les subsahariens en situation irrégulière

Plus de 2.000 ressortissants d'Afrique subsaharienne ont été arrêtés depuis le 22 septembre en Algérie et expulsés vers le Niger et le Mali, a indiqué lundi Amnesty International, dénonçant des "arrestations arbitraires" et des expulsions massives "illégales".