L’association Culturelle Numidya organise une Biennale Amazighe-Stéphanoise et des Musiques du Monde à Saint-Etienne. C’est une première dans la région, cet événement a pour but de mettre en avant la culture et le patrimoine Amazigh et Kabyle, en partenariat avec la ville de Saint-Etienne.

Cette manifestation se déroulera sur trois jours les 12, 13 et 14 octobre 2017, au programme : Conférences, expositions, différents ateliers, cuisine, contes berbères et d’ailleurs, délié de mode, danse, stands et concerts. -Le jeudi 12 octobre la journée sera marquée par une conférence de Hacene Hirèche, (universitaire, enseignant certifié PNL, docteur en sciences économiques et formé aux techniques du développement personnel) autours du thème "Estime de soi et Culture" à la mairie de Saint-Etienne, salle Briant. - Le vendredi 13 octobre sera consacrée aux divers ateliers, sculpture/poterie, calligraphie berbère, les maisons berbères ect… Une conférence sera également animée par Moussa Ag Assarig sur le thème des "perspectives et avenir du peuple Touareg". -Le samedi 14 octobre, la journée où seront concentrées une grande partie des activités. En effet un hommage sera rendu à Matoub Lounès avec un dépôt de gerbes sur l’Allée qui lui a été dédiée en juin 2015 au Parc François Mitterrand, en présence de sa femme madame Nadia Matoub et des élus de la ville de Saint-Etienne, une conférence sera également animée par Madame Nadia et Yalla Seddiki "Lounès Matoub, héritages et transgressions". Un défilé de mode et spectacle de danses d’Afrique du Nord auront également lieu, ainsi qu’un repas confectionné par différentes associations et pour conclure l’événement un concert avec en première partie des jeunes talents stéphanois et en deuxième partie des artistes kabyles.

Horaires : Le 12/10 : conférence de Hacène Hirèche à 18h30 à la mairie de Saint-Etienne salle Briant.

Le 13/10 : stands associatifs à partir de 10h du matin, et conférence de monsieur Moussa Agassarig à 14h au Palais des spectacles, adresse 31, Boulevard Jules Janin, Saint-Étienne.

Le 14/10 : Dépôt de gerbes sur l’Allée Matoub Lounès à 10h, au Parc François Mitterrand, défilé de mode avec la boutique "De fil en aiguille", repas (qui sera uniquement sur réservation !), danses, théâtre Bouafif de 12h à 18h, Conférence avec Nadia Matoub, Yalla Seddiki et Moussa Ag Assarig de 18h à 20h au Palais des spectacles. Et enfin un concert de 20h à minuit. Billetterie disponibles dans les réseaux FNAC, Carrefour, Auchan

Pour le concert (sur place ou sur réservation) : 15 euros

Repas (UNIQUEMENT SUR RESERVATION) : 20 euros

Animation uniquement : 5 euro

Repas+animation+Concert : 30 euros Pour plus d’informations contactez-nous au 06.75.83.87.10 ou bien au06.62.96.02.62 Adresse : Numidya Maison des associations de Monthieu 3 Rue Méhul 42000 Saint-Etienne.

Sites internet : www.numidya42.org Page Facebook : Association Culturelle Numidya :https://www.facebook.com/Numidya42/