5.2 milliards de cts ont été octroyés au Chabab Aurès de Batna

En guise de soutien de football batnéen, le wali Siouda A a remis une enveloppe de 5,2 milliards de cts au CA de Batna.

La cérémonie de remise de subventions au profit du CAB a été organisée en présence des responsables du club à leur tête le directeur général, Ali Farrodj et les membres du staff administratif et technique ainsi que certains joueurs du club de football batnéen. Au cours de cette cérémonie, le wali Siouda a réitéré son soutien au club de foot, CAB qui aujourd'hui continue de "faire preuve de succès en dépit de nombreux problèmes rencontrés durant la ou les saisons passées".

A dire vrai, cette enveloppe très attendue autant par le président du club que le staff dirigeant provient de différents donateurs. Deux milliards cm viennent du budget communal de l'APC , un milliard de cts est issu du fonds de la wilaya (Aides aux initiatives de la jeunesse), 1 un milliard de cts du budget de la wilaya et enfin 1,2 milliard de cts est la partie assurée par des investisseurs de la wilaya, apprend-on.

Cette aide financière est un grand soulagement pour un Chabab Aurès Batna (CAB) très endetté. Ce club a tiré la sonnette d'alarme à maintes reprises. Selon ses dirigeants, une partie de cette aide permettra au CAB d’effacer les dettes cumulées durant la saison passée.

Entre outre, le wali a indiqué au Matin d’Algérie qu'en plus de la remise de subventions, une concession de terrain pour la réalisation d'une structure sportive (école de formation) a été également remise au CA Batna.

Durant la conférence de presse, le wali a précisé que les hôpitaux et la maternité,mère-enfant situés dans les communes telles que Theniet-ElAbed , Ras-El Ayoun et Barika dont les travaux de réalisation ont causé un grand un retard , vont être achevés et inaugurés avant la fin d'année en cours, a-t-i indiqué.

Abdelmadjid Benyahia