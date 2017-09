L'inexplicable visite de Nicolas Maduro à Alger !

Nicolas Maduro est à Alger depuis samedi. Un voile d'incompréhension et un cafouillage dans la communication officielle entourent cette visite

Ce qui était annoncé comme une "escale technique", samedi, est devenu une "visite officielle" de deux jours. Incroyable !!! Serait un énième cafouillage dans la communication en haut lieu ? Comment une simple "escale technique" devient une visite d'Etat ? Il y a manifestement anguille sous roche.

Dans un communiqué de la présidence rendu public que dimanche, il est annoncé que le président vénézuélien Nicolas Maduro Moros, entame "à partir de dimanche", une visite de deux jours, les 10 et 11 septembre, à Alger. N'était-il pas déjà à Alger vendredi ? Le communiqué précise que Maduro procédera à une "évaluation de l'état des relations bilatérales d'amitié et de coopération" entre l'Algérie et le Venezuela.

"Cette visite offrira l'occasion aux deux parties de procéder à une évaluation de l'état des relations bilatérales d'amitié et de coopération, ainsi que les voies et moyens de les consolider", ajoute le communiqué dans un jargon abscons accessible aux seuls initiés. Nicolas Maduro était de retour d'Astana où il a participé à un sommet des chefs d'État de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), au titre de président en exercice du Mouvement des pays Non-alignés, annonce l'AFP.

Au-delà des tournures de phrases entendues du communiqué, c'est la communication autour de cette visite qui laisse songeur. Le traitement réservé à la venue du président vénézuélien laisse penser à une surprise de la part des autorités algériennes. Autrement, comment qualifier cette visite "d'escale technique" et pourquoi envoyer le troisième homme d'Etat, autrement dit le président de l'APN, pour accueillir à l'aéroport un chef d'Etat ? L'autre question : sera-t-il reçu par le président Bouteflika ?

Tout cela, ne tourne pas rond.

