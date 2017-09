Bensalah, Bouhadja et Ouyahia accomplissent la prière, pas Bouteflika

Bensalah, Bouhadja et Ouyahia ont accompli la prière de l'Aïd El-Adha à la grande mosquée d'Alger. Aucune information sur le président Bouteflika.

Le président Bouteflika a disparu des écrans depuis plusieurs mois. Même la très incontournable prière de l'Aid ne l'oblige plus à se montrer aux Algériens. Ces derniers ont vu effectivement des membres du gouvernement, de hauts responsables de l’Etat, des représentants de partis politiques et de la société civile ainsi que des membres du corps diplomatique de pays arabes et musulmans accrédité à Alger, accomplir la prière de l’Aïd Al-Adha dans cette même mosquée d'Alger. Mais point du premier magistrat du pays. Hallucinant ! Unique dans les annales politiques : un président malade et absent de l'activité politique que le peuple ne voit plus.

Ce qui est le plus invraisemblable, c'est que cette absence ne semble déranger nullement le premier cercle du pouvoir. Le premier ministre ainsi que les principaux "gardiens" des institutions font comme si de rien n'était.

Loin de se contenter d'un prêche religieux, l'imam s'est permis des déclarations très politiques à ses fidèles. Il a appelé les jeunes à "rejeter la violence, œuvrer à réaliser le développement national, s'armer de patience et lutter contre la culture de désespoir pour faire face aux conspirations ourdies çà et là visant à déstabiliser le pays", soulignant l'impératif de saluer la mémoire des chouhada et Moudjahidines ainsi que des différents corps de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays.

La rédaction/APS