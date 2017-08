Graves accusations contre le ministre de l'Energie et népotisme à Sonelgaz

Le Snategs dénonce dans ce communiqué le ministre de l'Energie Moustapha Guitouni.v

Le bureau national du syndicat autonome d’électricité et gaz déplore les faits du ministre de l’énergie Moustapha Guitouni par son approbation d’un recrutement d’un jeune homme devant les médias sans respecter les procédures juridiques nécessaires.

Les faits du premier responsable dans le secteur d’énergie sont exclusifs en Algérie, aucun ministre dans le monde n’a osé recruter directement des candidats devant les médias, sans pour autant se soucier du respect des procédures auxquelles doivent être appliqués par les comités légaux qui veillent à la transparence entre les concurrents et décident à refusés ou accepter l’emploi des meilleurs candidats.

C’est le même responsable qui a été à la tête de la Sonelgaz lors de la purge des licenciements abusifs de plus de 250 délégués syndicales du SNATEGS.

Nous avons envoyé de nombreuses lettres aux autorités supérieures dans ce sens, en dénonçant la politique de l'emploi du favoritisme et du clientélisme dans le groupe Sonelgaz, cette pratique a pris une dimension alarmante devant la vanité de ses fonctionnaires qui maintenant recrutent sans gêne devant les médias, sans se soucier aux respects envers le peuple algérien et la société civile et le partenaire social légitime. Et plus précisément, envers les chômeurs qui se sont lassés d’une politique d'emploi corrompue au niveau du secteur de l'énergie. Par cet acte que nous qualifions de gravissime, il est passé sous les yeux de la présidence de la République et le nouveau gouvernement récemment créée.

L’entreprise de Sonelgaz est devenue particulièrement une entreprise familiale, et non pas une société du peuple, elle se limite à certains noms de familles bien précises, qui l’ont transformé en royaume, et par ces familles qui ont su comment contrôler les rouages de cette entreprise en enlisant le joyau de la république dans les tourbillons de la corruption et la falsification.

Nous appelons le peuple algérien, la société civile, les partis politiques à se battre contre ce grave fléau qui a généré plus de 60% d’emplois de favoritisme dans la catégorie des cadres de la Sonelgaz en particulier, et dans le secteur de l'énergie en général par l’instauration d’un système se basant sur le favoritisme et le clientélisme sans aucun respect des facteurs d'efficacité ou de compétitivité sur des mécanismes de norme de recrutement existants à l'échelle nationale ou internationale.(...)

Nous demandons au président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, d'intervenir personnellement dans cette affaire afin d’ordonner le ministre de l'Énergie au respect du peuple algérien et plus particulièrement les chômeurs, ainsi que les partenaires sociaux qui rejettent catégoriquement ces pratiques que nous qualifions d’irresponsables, ces faits génèrent de la colère qui nous incite par conviction à nous faire entendre notre voix avec des millions dans la rue pour sauvegarder l’intégrité de nos institutions nationales, qui sont devenues un jeu et une propriété familiale perçue sans aucune contrepartie.

Nous allons entreprendre à unifier les jeunes chômeurs et d’organiser un séminaire national sur l’élaboration d’une nouvelle politique d'emploi dans les entreprises économiques, et de proposer un plan d'action pour corriger la politique de l'emploi actuelle et lutter plus particulièrement contre les emplois de favoritisme afin de mettre fin aux coups médiatiques des ministres envers le peuple algérien.

Vive l’Algérie … vive le syndicat autonome

Le président

Mellal Raouf