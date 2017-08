La colère des médecins monte depuis l'affaire de Djelfa

Début août, dans la région de Djelfa, à 300 kilomètres de la capitale, une femme meurt alors qu’elle vient accoucher. Révélée par la presse, qui affirme que trois hôpitaux ont refusé de prendre en charge la jeune femme, l’affaire fait beaucoup de bruit, et l’opinion publique dénonce l’irresponsabilité des médecins. Une gynécologue et trois sages-femmes sont été placées en détention provisoire. Mais cette décision ne passe pas auprès des médecins spécialistes du pays, qui ont organisé des sit-in de protestation.

Les médecins ont demandé à être reçu par le ministère de la Santé, car ils estiment que cette affaire montre que les défaillances du système de santé sont trop graves. Mais leur demande est restée sans réponse.

On fait face à un mur. Le mur c’est notre tutelle, explique Wassil Soual, ophtalmologue à Tamanrasset. C’est elle qui est censée nous protéger, nous orienter. Quand on fait une faute, on l'assume, mais par contre quand quelqu’un n’a pas fait de faute, pourquoi devrait-il payer sous prétexte que l’opinion publique veut un bouc-émissaire ? Et pour nous, la gynécologue qui est emprisonnée, c’est un bouc-émissaire pour calmer la population.