Le communiqué de la réunion entre le Gouvernement et ses partenaires économiques et sociaux

Une réunion de concertation a regroupé jeudi à Alger le gouvernement et ses partenaires économiques et sociaux (UGTA et patronat) sous la présidence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et a été sanctionnée par un communiqué final dont voici le texte intégral :

"M. Ahmed Ouyahia, Premier ministre, a reçu ce jour au Palais du Gouvernement, les partenaires économiques et sociaux du Gouvernement.

Cette rencontre à laquelle ont pris part MM. les ministres chargés des Finances, de l’Industrie et des Mines, du Travail, et du Commerce, a également enregistré la présence des premiers responsables (ou leurs représentants) de l’UGTA, du FCE, de l’UNEP, de la CIPA, de l’AGEA, de la CNPA, de l’UNI, de la CGEA, de la CGP/BTPH, et de la CAP.

Le Premier ministre a relevé que cette rencontre fait suite à la récente interpellation de Son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, au Gouvernement et à ses partenaires économiques et sociaux pour qu’ils donnent un exemple à la société en vue d’un élan de solidarité, de mobilisation et d’unité, afin que l’Algérie relève le défi de la crise financière et qu’elle poursuive le processus de développement qu’elle a entamé il y a près de deux décennies.

Dans cet esprit, le Premier ministre a exprimé les sentiments de respect et de solidarité que le Gouvernement nourrit à l’endroit de tous les travailleurs. Il a ajouté que le Gouvernement cultive aussi de la considération envers toutes les entreprises publiques, privées ou mixtes, qui constituent le levier de la croissance, de la création d’emplois et de la diversification de l’économie nationale.

M. Ahmed Ouyahia a ajouté que, le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour améliorer le cadre de l’investissement, et pour cultiver des relations sereines avec les entreprises, dans le cadre de la loi.

Le Premier ministre a également informé les participants des tensions financières auxquelles fait face le pays, ainsi que de la Feuille de route qui lui a été tracée par M. le Président de la République, notamment pour (I) mobiliser des financements internes non conventionnels, (II) maintenir le soutien à la croissance dans tous les secteurs, y compris l’industrie, les services et l’agriculture, (III) et préserver et rationaliser la politique publique de justice sociale et de solidarité nationale.

Pour leur part, l’UGTA et les organisations économiques présentes à cette rencontre ont assuré le Gouvernement de leur pleine disponibilité à concourir aux efforts du pays pour la poursuite de la dynamisation de la croissance et la préservation de sa souveraineté économique nationale.

Les organisations présentes ont réitéré leur adhésion et leur soutien à la démarche de Son Excellence M. le Président de la République. Enfin, le Gouvernement et ses partenaires sont convenus de commun accord, de différer la réunion de la Tripartite qui était envisagée pour le mois de septembre prochain".