Messaoud Benagoun, Mahdjoub Beda et les autres ...

Chassé du gouvernement Tebboune, Messaoud Benagoun redevient ministre du gouvernement Ouyahia puis remplacé par Hassan Mermouri.

C'est manifestement le pataquès, l'auberge espagnole à la présidence. Invraisemblable. Incroyable ce qui vient de se produire dans la communication officielle ... Le nom de Messaoud Benagoun a figuré sur la première liste du gouvernement avant qu'il soit retiré. L’homme aura bu le calice jusqu'à la lie. Comment se fait-il qu'il figure sur la première liste ?

Pourquoi faire subir ce supplice à ce jeune homme ? Benagoun a eu la triste palme, en mai dernier, d’être le ministre dont la durée en poste aura été la plus brève de l’histoire du pays. Il aura passé trois jours seulement à son cabinet avant que les tuiles ne commencent à lui tomber sur la tête.

Lire aussi : La présidence vire Messaoud Benagoun, ministre du tourisme et de lartisanat.

Au-delà de cette cacophonie sur ce ministre nommé, dégommé, puis nommé et viré, il y a plus capital à retenir dans ce gouvernement. D'abord le gouvernement Ouyahia est globalement le même que celui de Tebboune. On a pris les mêmes et on a recommencé à une nuance près. Et de taille. C'est le départ des ministres de l’Industrie et du Commerce. Ils sont remplacés par Youcef Yousfi (Industrie et mines) et Mohamed Benmeradi (Commerce). Deux département qui ont eu maille à partir avec les hommes d'affaires. Il est en effet manifeste que l'ex-ministre de l'Industrie et des Mines Mahdjoub Beda a fait les frais de ses déclarations sur certains dossiers, comme les usines de montages. Mahdjoub Beda a montré une certaine volonté d'assainir le secteur de l'industrie, ce qui n'a pas l'air de plaire à tout le monde. Rappelons-nous cette déclaration : "L'importation déguisée c'est terminée". Il ne sera resté que 83 jours comme Tebboune.

Il y a enfin l'arrivée d'un nouveau : Abdelwahid Temmar (wali de Mostaganem) nommé au ministère de l’Habitat.

Yacine K.