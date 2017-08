Cinquième mandat de Bouteflika : "…appelez-le Saïd", insistait Ould Abbes ! (Vidéo)

Après avoir juré, à défaut de convaincre, que c’est bel et bien le président de la République qui gère le pays, voilà que le vieux Ould Abbes, récidive avec une formule qui contient un message subliminal.

Lorsqu’il fut interrogé en conférence de presse sur le cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika, le SG du FLN a dit "interdire" aux cadres du parti de parler de cela. Lui qui est habituellement si prompt à dégainer son désir de voir le président rempiler pour un autre mandat, s’est fendu d’une déclaration pour le moins étrange.

"J’ai interdit à tous les cadres du parti et à tous les adhérents de parler du cinquième mandat (…) Hetta Yzid Ounsemouh Saïd (appelez le Saïd dès qu’il naîtra)", remplaçant ainsi volontairement " Bouzid" par " Saïd "dans la formule populaire algérienne. Une formule qu’il répétera à deux reprises, pour qu’elle retentisse dans les cervelles de tous comme un acte délibéré et non un lapsus.

La rédaction