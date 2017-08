Hadj Djilani Mohamed nommé Premier secrétaire du FFS

Depuis le retrait de Hocine Aït Ahmed, le FFS ne s'est pas départi de son fonctionnement "collégial". Aussi, cette désignation intervient conformément à "l'article 50 des statuts du parti et aux compétences qui lui sont dévolues" ainsi que dans "l'esprit de collégialité et de rotation des cadres dirigeants du parti", précise la même source.

Abdelmalek Bouchafa sera resté un an. Comme Mohamed Nebbou. La direction du FFS a désigné une nouvelle tête au premier secrétariat. Hadj Djilani est entré au parti en 2006, selon l'information publiée par le parti. "Il est délégué au congrès du FFS et est élu membre du Conseil National. En 2012 il est élu Premier Secrétaire de la fédération d'Ain-Defla et contribue à la structuration et au développement du parti dans la région Ouest.En 2016 il est nommé Secrétaire national chargé des relations militantes, puis Secrétaire national chargé du pôle société civile.En 2017 il conduit la liste du FFS de la Wilaya d’Ain Defla aux élections législatives", lit-on dans le communiqué.

Le FFS souligne que cette décision a été prise lors de la réunion de la direction nationale du Front qui avait pour ordre du jour l'élaboration et la mise en œuvre de la feuille de route du parti en prévision des prochaines échéances politiques notamment les élections locales.

A cet effet, et conformément aux décisions du dernier Conseil national, la direction nationale a procédé à "la désignation des membres du Secrétariat national devant compléter la composition de la Commission de choix des candidatures", relève la même source.

Le FFS souligne dans ce sens, qu'il mettra en œuvre "tous les atouts et tous les moyens nécessaires à la réussite politique" de sa participation, et ce, à travers une préparation "adéquate" des mécanismes et modalités de sélection des candidatures "transparents".

Il a été également décidé, lors de cette réunion, de "la mise en place d'un Directoire national de campagne qui sera chargé de gérer et d'animer la campagne électorale au niveau national", ajoute le communiqué.

Pour ce faire, la direction nationale du parti appelle les militants et les citoyens à "poursuivre leur effort pour réhabiliter le politique et imposer le changement par la reconstruction du consensus national et populaire".

Par ailleurs, le FFS indique qu'un programme d'activités pour la commémoration du 61ème anniversaire du Congrès de la Soummam et du 54ème anniversaire de sa création a été arrêté. La direction nationale a également programmé pour les 11,12 et 13 octobre l'université d'été du parti, conclut le communiqué.

Avec APS