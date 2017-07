BAC 2017: 100% de taux de réussite pour les Cadets de la Nation

Le taux de réussite des 268 Cadets de la Nation des Ecoles de Blida et Oran aux examens du Baccalauréat, session 2017, a été de 100% parmi lesquels 8 ont obtenu leur Baccalauréat avec éloge et 121 avec la mention très bien, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite aux résultats annoncés relatifs aux examens du Baccalauréat, session 2017, les Ecoles des Cadets de la Nation ont enregistré cette année d'excellents exploits. Les deux Ecoles des Cadets de la Nation de Blida (201 lauréats) et d'Oran (67 lauréats) pour le cycle d'enseignement secondaire ont enregistré de nouvelles performances avec un taux de réussite de 100%", précise-t-on de même source.

"Parmi deux-cent soixante-huit (268) lauréats, huit (08) cadets ont obtenu leur Baccalauréat avec éloge (moyenne au-dessus de 18/20), tandis que cent vingt-et-un (121) cadets l'ont obtenu avec mention très bien (moyenne au-dessus de 16/20)".

"Ces excellents résultats reflètent le haut niveau dont jouissent les Ecoles des Cadets de la Nation, ainsi que la rigueur et la persévérance des cadets en matière d'acquisition scientifique, les énormes efforts des cadres qui veillent sur eux en plus des moyens humains, matériels et pédagogiques mis à leur disposition par le Commandement de l'Armée nationale populaire", ajoute le communiqué.

A cette occasion, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, présente "ses félicitations et sa considération à tous les lauréats et les cadres qui ont participé à la réalisation de ces résultats honorables".

APS