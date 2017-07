Pour en finir avec le berbérisme : la voie de l'amazighologie (I)

"Pour ceux et celles qui, pendant longtemps, ont été pris dans les rets du regard conquérant d'autrui, le moment est donc unique pour relancer le projet d'une pensée critique qui ne se contenterait pas seulement de se lamenter et de persifler. Confiante en sa propre parole et à l'aise avec les archives de toute l'humanité, une telle pensée serait capable d'anticiper, de créer véritablement et, ce faisant, d'ouvrir des chemins nouveaux à la mesure des défis de notre temps." Ecrire l'Afrique-Monde, les Ateliers de la pensée.

C'est à partir de l'histoire des Amazighs (Amazuy n Imazighen) que nous essayons de comprendre le sens attribué au mot berbère. Dans des moments cruciaux du mouvement national algérien, il se veut que le président Benyoucef Benkhedda s'est illustré par la "négation de soi" dans son article très offensif contre le berbérisme. ° Le triple domaine de l'exercice de l'énonciation englobe l'ethnicité (les Berbères), l'idéologie (Le berbérisme) et la géographie (la Berbérie). La partie que nous présentons est un réaménagement du texte initial qui ne prend en compte que les thèmes de l'ethnicité et l'idéologie. Afin d'en finir avec le berbérisme, il nous semble que l'amazighologie est la seule science capable d'étudier les phénomènes noologiques (Adunation, la systématique référentielle) et linguistiques (l'Aglossie, perte de la langue). A ce jour, le terme "adunation" s'est progressivement enrichi pour donner forme à la systématique des références culturelles tandis que le mot "aglossie", terminologie négative des faits de langue, reste tributaire de quelques travaux épars sur la diglossie et le bilinguisme.

Les Berbères, éthnicisme et idéologie : la péjoration du nom

Réduit et consentant, je patientais sous les mains de l'occupant qui m'essayait de nouveaux noms. Tahar Djaout. En plus, j'ajouterai tous les noms que je me suis frauduleusement attribués.

Tout d'abord il est vraiment navrant de relever que l'article Diderot et d'Alembert sur les peuple d'Afrique du Nord, est inutile et représente un zéro(0) heuristique pour la recherche parce qu'il colporte des informations erronées.(1) Pour le moment, nous ne savons pas comment a été fabriquée le nom berbère et comment s'est formée la péjoration des Amazighs par ce même mot.(2) Afin de voir plus clair, nous proposons par similitude phonologique d'examiner la vision du Barbare chez un certain nombre d'auteurs. Mis à part l'onomatopée, BR...BR...BR du terme, il est opportun de faire le point au sujet du mot barbare. En premier lieu, E. Levy fait un tour d'horizon de l'emploi du mot barbare chez les auteurs grecs. Grosso-modo, il conclut de la manière suivante: "En tout cas, au terme de l'évolution (hypothétique) que nous avons esquissée, nous pouvons conclure que barbaros a dès l'origine une valeur péjorative (qui aboutira à la notion culturelle et morale bien connue et qu'il s'y ajoute au Vème siècle, dans certains milieux, une valeur descriptive, apparemment neutre pour désigner les non-Grecs."(3) La désignation par les Grecs des autres peuples est assortie d'une prédominance de la culture grecque et elle seule. A tel point qu'une série d'appellations véhiculent l'image de l'autre. Dans le numéro 10 de la revue Etudes inter-ethniques, sont exposées plusieurs cas autour de trois figures principales qui sont le Barbare, le Primitif et le Sauvage.(4) Il ne nous revient pas ici de faire l'inventaire de tous les traitements infligés à l'Autre, mais toujours est-il que c'est le rapprochement de l'onomatopée BR BR en suivant la consigne de G.S. Colin que nous pouvons rapprocher le Barbare du Berbère.((5) Dès lors et si la filiation linguistique est probante, et que les canaux de transmission du grec à l'arabe sont vérifiables alors on peut déduire de l'assertion de G.S. Colin que le nom adossé aux Amazighs est une image fabriquée par les Etrangers à l'Afrique du Nord. Bien que l'insertion des étrangers en terre africaine a donné lieu a beaucoup de supputations, l'ethnographie milite en faveur des autochtones de l'Afrique du Nord qui sont restés Libyques, c'est-à-dire Berbères et ce malgré les influences étrangères qu'ils ont subies. En suivant en cela E. Mercier, " même vaincus, dominés, asservis, ont, peu à peu, par une action lente, imperceptible, absorbé leur vainqueur en l'incorporant en leur sein." (6) Nous reviendrons plus loin sur la question de l'ethnie. Quant à la question de la formation africaine des identités telles que celles des Libyco-phéniciens ou Arabes, etc., elle relève d'une autre problématique qui est celle de l'onomastique. Du coup, nous nous autorisons à consulter les travaux spécifiques qui traitent des relations très anciennes entre la Libye antique et la Grèce. Nous avons choisi la période qui s'étend sur tout le 1er millénaire A.J-C qui coïncide avec l'émergence de nouvelles puissances en Méditerranée. Pour cause de la faiblesse de la documentation, nous ne prenons pas en compte celles entretenues durant tout le 2ème millénaire A.J-C qui a vu aussi bien la Grèce que l'Egypte antique, échanger avec la Libye. Plus particulièrement, les emprunts grecs et égyptiens à la Libye sont manifestes dans le domaine culturel. (7)

Nous nous sommes contentés de l'épisode de la fondation de Cyrène pour vérifier l'état des relations entre les pays des deux rives de la Méditerranée. Sous les auspices des oracles, F. Chamoux se contente de décrire la fondation de Cyrène au cours de laquelle les Libyens n'ont montré aucune hostilité envers les nouveaux colons grecs. D'après lui, tout au contraire, ils les ont aidés à choisir un coin des plus séduisants de leur pays. (8) A l'appui des auteurs grecs et plus particulièrement d'Erastosthène le cyrénéen, il date la fondation de la ville aux environs de 631 A.J-C. Ainsi la cohabitation en terre africaine, nous permet de mieux cerner la relation entre les libyens et les Grecs et plus singulièrement poser le problème des appellations. Nous avons déjà dit que les habitants de l'Afrique du Nord-Est étaient appelés "Libyens" par les Grecs, nom qui tire son origine de "Libou", désignation égyptienne des populations du Nord-Ouest du Nil. Alors que O. Masson en exploitant la documentation grecque fournit plus de renseignements onomastiques sur la relation les grecs et les Libyens, F. Chamoux se contente de dire que Kurèné n'est autre que le nom libyen de l'asphodèle, plainte caractéristique de la région de Cyrène. (9) Comme on l'a constaté chez E. Levy, l'attribution des noms par les Grecs a dans certaines circonstances, une valeur descriptive. A l'instar des commentateurs de l'histoire, O. Masson s'adonne au double registre de l'événement historique et de l'onomastique. Pour l'essentiel, il rapporte quelques faits saillants des relations entre les Grecs et les Libyens en Cyrénaïque. (10) Il parle d'un tas d'événements guerriers et de personnages libyques tels que : Antée chef des Giligames, le roi Adikran chef de la tribu des Asbystes et le roi Magas le Marmaride, etc. Pour un ajustement toponymique des tribus nord-africaines, on se contentera de l'ouvrage de J. Desanges. (11) Nous savons que l'onomastique est une discipline assez importante dans la connaissance des populations de l'Afrique du Nord antique et médiévale. Nous voilà de nouveau confrontés à l'onomastique, source de toutes les appellations. Par contre, nous ne pouvons pas déterminer les transformations onomastiques dont parle Y. Moderan, tout au long de l'islamisation des populations amazighes. La transition est toute trouvée pour faire la jonction entre les deux périodes historiques les plus marquantes en termes d'acculturation des élites nord-africaines. Tout d'abord, il n'est pas inutile de rappeler que M. Dondin-Paye s'attache à passe en revue l'expression onomastique romaine. Elle propose une lecture sur la base d'une ligne de partage entre pérégrins et citoyens romains. En l'occurrence, les citoyens romains sont tous dotés de tria nomina qui peuvent être abrégés en duo nomina. Quant aux pérégrins, ils portent un nom unique car dit-elle : "tous ont pour vocation à devenir citoyens". (12). (A suivre)

