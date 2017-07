Nouveau DG à Algérie poste : l’opportunité du changement pour réparer les dégâts

Le Syndicat national autonome des postiers nous a fait parvenir le communiqué suivant.

Le SNAP prend note du limogeage du désormais ex-directeur général d’Algérie poste et nourrit l’espoir que ce geste n’est qu’un prélude d’une série d’autres actions à même de redonner à Algérie Poste sa place naturelle d’entreprise citoyenne par excellence.

Nul à Algérie Poste n’aura de regrets pour la période passée tant elle a été marquée par une gouvernance désastreuse, un mépris sans précédent des travailleurs et des abus impardonnables.

Le SNAP souhaite au nouveau directeur général toute la réussite. Et tient à rappeler qu’à Algérie Poste il y a un capital humain dans lequel il faut impérativement investir. Aussi des signaux forts sont attendus quant à la satisfaction des espérances des postiers. La réussite sera indubitablement le corollaire de la rupture avec les pratiques néfastes instaurées durant la gestion précédente.

Le SNAP S’inscrivant dans le syndicalisme de lutte, se considérant comme un syndicat revendicatif privilégiant le dialogue qui contribue de manière sincère et créative à la recherche de solutions respectueuses et équitables, plaide pour une ère nouvelle où convergeront le bien-être des postiers et le rayonnement d’Algérie Poste.

S’unir lutter et vaincre ensemble