Kameddine Fekhar retrouve la liberté

Après deux ans et une semaine de détention, Le docteur Kamaleddine Fekhar a été libéré aujourd'hui, 16 juillet 2017, de la prison de Médéa. Son codétenu Kacem Soufghalem qui se trouve, lui, à la présent de Ménéa, serait lui aussi libéré aujourd'hui, annonce l'association mozabite Izmulen.

Il y avait une foule de mozabites, familles, amis et militants attendaient depuis ce matin devant la prison de Médéa, a-t-on appris de cette association. "La foule scandait des slogans en faveur et en hommage à Fekhar, et réaffirme son opposition au régime algérien.

Lire : http://www.lematindz.net/news/18051-le-dr-kameleddine-fekhar-aurait-ete-accuse-datteinte-a-la-surete-de-letat.html

Des dizaines de Mozabites croupissent toujours en prison. Certains sont condamnés à des peines très lourdes et d'autres à "la perpétuité à l'image de Mohamed Babanedjar, soit ils attendent toujours leurs procès, pendant que les vrais criminels, dont des hauts responsables, sont toujours libres et bénéficient de l'impunité", rappelle Izmulen

"Nous, Izmulen, félicitons le Dr Fekhar, son compagnon Soufghalem et leurs familles en réaffirmant notre engagement à continuer le combat jusqu'à la libération du dernier détenu mzab et pour rétablir la vérité. Ceci n'est possible que par une commission d'enquête internationale sur les violences survenues au mzab", ajoute l'association dans son communiqué qui réclame "la traduction des responsables politiques et sécuritaires devant un tribunal à compétence universelle".

La rédaction