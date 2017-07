Redressement fiscale pour les " constructeurs automobiles " en Algérie!

Le gouvernement Tebboune aurait-il décidé de prendre (enfin) le taureau par les cornes, et de retirer les avantages fiscaux aux faux industriels de l’automobile en Algérie?

C’est en tout cas ce qu’annonce le journal arabophone El Khabar, qui croit, dans son édition du dimanche, que M. Tebboune ira jusqu’au redressement fiscal afin de " récupérer les sommes faramineuses octroyées dans des projets industriels qui ne le sont pas réellement ".

D’après le même journal, le Premier ministre algérien aurait mis en place avant son déplacement à Adis Abeba, une commission gouvernementale formée de trois ministères à savoir le ministère de l’industrie, des finances et du commerce. Une commission qui aura pour but de " tracer une feuille de route , afin de corriger les erreurs constatées " dans le dossier épineux du montage automobile en Algérie.

Le gouvernement qui compte ses sous en ces temps de crise, semble décidé, selon El Khabar, de supprimer les avantages fiscaux, ainsi que les exonérations douanières de cinq ans promises aux " industriels algériens et étrangers". Des taxes sur le revenu de 23 %, ainsi que des taxes de 12% sur l’achat de véhicules neufs et des taxes douanières de 15% seront appliquées de manière rétroactive !

Si la bataille semble facile face aux représentants algériens de " Sovac – Volkswagen " à Relizane et " Huyndai – Tahkout " à Tiaret, elle s’annonce extrêmement ardue et compliquée face à " Renault – Algérie " qui s’est implanté dans le pays à la faveur de longues tractations entre les gouvernements algériens et Français. Mais le Premier ministre serait prêt à aller devant les tribunaux face au constructeur français!

Pour rappel, le ministre actuel de l’industrie Mahdjoub Bedda avait accusé les constructeurs automobiles en Algérie de faire de "l’importation déguisée", lors de la session parlementaire du 2 juillet passé. Une déclaration qui sonnait déjà comme une déclaration de guerre. Mais tout cela n'est-il qu'une nouvelle manœuvre de plus du clan au pouvoir ou s'agit-il (enfin) d'une réelle volonté à mettre de l'ordre dans ce secteur à scandale ? Le temps nous le dira.

Yacine K.