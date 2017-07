Finale de Coupe d'Algérie ES Sétif-CR Belouizdad: sur un air de revanche

La finale de la 53e édition de la Coupe d’Algérie de football, prévue mercredi à 16h30 entre l'ES Sétif et le CR Belouizdad au stade du 5-juillet (Alger), sera une confrontation indécise entre deux spécialistes de l’épreuve, qui à eux seuls ont soulevé le trophée à quatorze reprises.

Le champion de Ligue 1, l’ES Sétif avec huit coupes dans son escarcelle va viser un 9e trophée de son histoire pour dépasser le MC Alger et l’USM Alger au palmarès de cette épreuve populaire. De son côté, le CR Belouizdad, qui compte six coupes dans sa vitrine, est en quête d’une septième pour renouer avec la consécration et sauver sa saison après un parcours mitigé en championnat.