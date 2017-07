Essai d'Adunation : Apulée, jeux sur l'identité: l'Autre de Soi e(s)t le Même (II)

Il paraît difficile d'établir un panorama complet de la société libyenne antique d'autant que les éléments qui la composent laissent apparaître un entrelacement des noms ethniques.

L'identité africaine sous l'emprise de Rome

Il ne suffit pas de se fier aux histoires des cités pour déterminer la composition ethnique de la population qui y réside. Toutefois, nous pouvons avoir une idée de la ville antique telle que la définit M. Clavel-Levêque. Après sa réfutation de la définition de la ville par F. Braudel qui voit dans le modèle antique comme une étape, est singulièrement posé comme une "ville ouverte" qui serait à opposer aux " villes fermées" du modèle médiéval, elle définit avec l'appui de Tacite, la ville de la façon suivante:

- comme une place-forte dont les murs délimitent un monde de privilèges :"Nous exigeons que vous abattiez ces murs, boulevards de la tyrannie".

-comme un centre d'enrichissement, par les échanges :"les taxes et toutes les entraves du commerce nous les supprimons".

- comme un lieu de fusion au niveau des populations: mais fusion qui traduit en réalité pour les révoltés, à la recherche d'une identité anti-romaine, la dépossession totale des indigènes". (28)

La motivation principale de M. Clavel-Levêque ne peut pas être prise en considération parce que l'intérêt qu'elle porte pour "l'intégration des Africains" ne nous intéresse pas du tout ou peu. En effet, lorsqu'elle constate: "A partir de là on peut se demander comment l'intégration dans ses implications provinciales les plus larges (politiques, sociales, culturelles, mentales...), intégration qui porte d'abord et essentiellement sur les notables, tend finalement- et parfois aboutit- au niveau des élites surtout, à masquer, puis à gommer les différentiations ethniques."(29) C'est en ces termes que J. M. Lassère discute la promotion sociale des individus pour extraire un métissage sous la forme d'un acculturation réciproque qu'a apparemment constatée N. Frichioui. (30) A elle seule, la réciprocité de l'acculturation ne peut pas nous fournir des éléments tangibles de la société traditionnelle berbère. A l'actif du nombre de la population, J.M. Lassère reconnaît que nous n'avons que peu d'informations sur la société rurale indigène pourtant évaluée à plus de 70 % du total de la population nord-africaine. Alors qu'en est-il des tribus semi-nomades ou nomades ? A tout point de vue, la documentation gréco-latine ne peut fournir que des informations circonscrites au domaine romain. Donc, la société des Romano-Africains n’intègre pas toutes les composantes de la société africaine antique. Et malgré les efforts de J. M. Lassère lorsqu'il nous parle du bas peuple, toutes les catégories sociales à la marge restent inconnues.(31) Au mieux, l'archéologie et l'épigraphie décrivent la vie d'une élite formée de toutes sortes d'individus et de diverses provenances baignés dans la romanité qui est la seule voie d'accès au prestige de la civilisation romaine. En y trouve toutes sortes de parvenus y compris l'élite berbère romanisée. C'est à l'empire romain qu'ils doivent tous leur élévation sociale et politique. A contrario d'une intégration de l'élite berbère, nous allons instruire le rôle des "sans voix".

Parmi ces derniers, prenons l'exemple des circoncellions. Dans un article qui leurs est consacré par Ch. Saumagne(32), ce dernier donne la mesure de la hantise des spécialistes de l'Afrique antique lorsqu'il s'agit de parler du bas peuple. Si par certains aspects, l'évocation des circoncellions évoque le brassage du donatisme par la population rurale et que cette doctrine a été un élément moteur de la rébellion, il reste et sans tomber dans l'historiographie marxienne appliquée aux sociétés antiques, la condition sociale de cette catégorie de population est un important indicateur de la réalité vécue par une grande partie de la population nord-africaine vivant en dehors de la "cité luxuriante". Certes, J.L. Lassère nuance ses propos lorsqu'il parle du petit peuple formé d'ouvriers et d'artisans qui font d'après lui, la jonction avec la campagne. (33). Sur ce point précis, il se dégage, une image du petit peuple véhiculée par les circoncellions, terme désignant les "rôdeurs de celliers" selon l'expression de Ch Saumagne. Cette image qui est restée in détachable de la misère que subissait une grande partie de la population sans terre. L'image en question extraite des rapports historiques des écrivains de l'antiquité, montre une situation sociale de la vie des Berbères qui habitaient des gourbis, mot arabe utilisé par les historiens français de la colonisation pour désigner l’habitat des autochtones connu sous le Nom de Mappalia (Huttes) qui correspond à une construction éphémère des semi-nomades et des nomades.(34) Dans tous les cas si cette réalité sociale a bien existé et faute d'une enquête historique approfondie sur la dépossession des autochtones des meilleures terres ou de la politique du cantonnement des tribus subissant la lourde charge de l'annone (import) (35), ni les villae (36) ni les résidences aristocratiques, furent-elles les fameux praedium (37) des notables de tribus ne peuvent gommer cette réalité. Il en est de même des fermiers du désert (38) qui ne peuvent pas embellir la vie sociale de la majorité de la population réduite à la survie causée par la pression exercée par la domination romaine. A notre connaissance, il n'existe pas une étude très poussée sur les conditions sociales de la vie d'Apulée. Toutefois, le travail de H. Pavis d'Escurac recèle quelques éléments sociaux formulés de la bouche d'Apulée dans l'Apologie.(39) Cette dernière nous propose de prendre connaissance de la société d'Oea et des conditions de vie de ces habitants à partir de l'Apologie. Or d'un point de vue archéologique, elle ne présente aucune étude sérieuse de la ville d'Oea pour pouvoir déterminer les conditions sociales des différentes catégories qui habitent la ville. Elle fait uniquement référence aux notables locaux qui font partie de l'entourage d'Apulée et plus particulièrement ceux desa femme Pudentilla. Nous savons que cette dernière possédait beaucoup de biens dont plusieurs "villae suberbanae" où elle-même et sa famille se rendaient périodiquement. (40) La condition sociale de Pudentilla nous renseigne non pas seulement sur les mobiles du procès intenté à Apulée mais aussi sur la hiérarchisation sociale qui prévalait à l'époque en Afrique. En effet, elle possédait des esclaves au nombre de 400 alors que l'écrivain n'en possédait que deux ou trois.(41) La catégorisation sociale de la notabilité est un problème majeur pour comprendre le degré de la romanisation des élites africaines et des liens de domination nécessairement établis sur la base de la coopération des élites romaine et africaine dont l'origine remonte à l'amitié de Massinissa et de Scipion. (42) Nous ne possédons pas pour le moment une étude historique aussi bien détaillée de la ville Oea pour pouvoir représenter l'ensemble urbain afin d'extraire les éléments sociaux et économiques qui permettent de définir distinctement les catégories sociales. Néanmoins comme le font la plupart des chroniqueurs, il semble qu'à l'époque, deux mondes encadrés par la romanité s'opposaient directement. Il s'agit de la relation entre les notables des villes et les paysans campagnards. Ce rapport est mis en scène par Apulée dans l'Apologie. Le texte même s'il ne fournit pas tous les ingrédients sociaux des rapports entre la ville et la campagne ou entre les notables et la paysannerie, donne pour exemple: les rapports sociaux entre Emilianus et Apulée. A la lecture du livre et des commentaires, une confusion règne sur l'attribution des statuts. Si nous savons par la "fameuse profession de foi" qu'Apulée se revendique aussi bien de la Numidie que de la Gétulie, il reste que les caractères du libyco-phénicien attribués à Emilianus n'ont pas eu les prolongements analytiques suffisamment importants pour comprendre l'identité du personnage. Mis à part la basse condition sociale d'Emilianus dont parle Apulée, il reste que les caractéristiques de cette particularité identitaire sont importantes pour saisir le sens de l'ethnique. Aghali Zakari a essayé de définir les différentes appellations de la population de l'Afrique du Nord antique.

Dans la liste des termes qu'il analyse, l'appellation gétule d'Apulée n'apparaît pas. Il préfère se saisir des noms attribués par les historiens aux Berbères pour discuter de l'origine des appellations. A l'examen du terme libypico-phénicien, il nous apprend que Dion Chrystome écrivaitque:" Hanon avait transformé les Carthaginois de Tyriens qu'ils étaient en Libyens."(43) Et il conclut de la façon suivante: "il y a dans ce témoignage, l'idée d'une adaptation des Phéniciens à la Libye et aux habitudes du pays; l'on pourrait presque parler de Libysation des Phéniciens."(44) A la rescousse de la transformation ethnique- que nous différencions de la transformation onomastique bien analysée par Y. Moderan-, plusieurs historiens gréco-latins attestent que le fait punique est un mélange du libyque et du phénicien qui a donné une spécificité nord-africaine à Carthage.(45) S. Lancel a la suite de G. Camps définit Carthage de la façon suivante:" Ce que nous appelons la civilisation punique- des pratiques religieuses et funéraires, des modes de vie, un artisanat- né de la rencontre en terre africaine d'un substrat libyco-berbère encore immergé dans la protohistoire et d'une culture sémite déjà éprouvée par l'histoire." (46) A certains égards, les remarques de G. Camps au sujet de l'école tunisienne spécialisée des études puniques restent valables tant qu'on a pas adossé l'élément berbère à la production culturelle punique.(47) Il est notoirement connu que la Tunisie s’enorgueillit de son passé prestigieux, et comme a essayé de le montrer Cl Gutron (48), elle oublie une grande part de l'héritage berbère.(48) Dans un article particulièrement édifiant, Y. Thébert rejette l'idée de l’acculturation des Berbères, il parle de la Tunisie numide.(49) Après ce bref rappel historico-ethnique, revenons au texte d'Apulée.

En lieu et place des personnages principaux c'est bien la condition sociale d'Emilianus qui nous intéresse parce qu'elle met en relief, la situation de la basse société dont on reconnaît ici et là, les difficultés à bien la saisir. J. M. Lassère admet explicitement l'impasse des études anciennes à cause du manque de la trace des vestiges périssables de la basse classe sociale. A l'examen des monuments historiques, ce dernier reconnaît à la suite d'Edmond Frezouls que: " qu'il faut maintenant se tourner vers le peuple, ce qui est difficile" (50). Puis il confirme que le petit peuple des villes et des campagnes vit dans de humbles logements faits d'une deux pièces ouvrant sur l'extérieur et parfois sur la cour pour confirmer finalement la distinction entre les maisons des riches et des pauvres, c'est l'absence d'espace de réception. Mis à part le nombre infini d'études sur l'habitat en Afrique du Nord, illustrées par des travaux et recherches archéologiques (51) nous proposons de classer cet habitat en trois catégories sans distinction ethnique pour dégager les conditions économiques des couches sociales. La première catégorie est celle des constructions dédiées aux rois et aux empereurs, la deuxième est celle de l'aristocratie, la troisième est celle du bas peuple des villes et de la campagne. Pour donner un aperçu des conditions de vie des deux catégories sociales qui nous concernent, nous nous limitons à celles qui sont mentionnées dans le texte d'Apulée. En premier lieu, il s'agit de la villae de Pudentilla représentée par maison aristocratique (fig 4,) (52) et la maison rustique d'Emélianus dont nous n'avons pas de représentation mais qui semble correspondre à la maison de campagne décrite par R. Rebuffat.(53) Du coup, nous excluons de prendre en compte l'habitat des nomades du Sahara profond tel que le décrivent D. Mattingly et M. Hachid (54) et l'habitat très précaire représenté par des huttes.(55) Néanmoins d'un point de vue thématique R. Rebuffat et P. Trousset remettent au goût du jour, le rapport nomade-sédentaire dans une triple relation de la ville, de la campagne et du nomadisme.(56) Pour voir plus clair, il est commodément établi que le mode de vie agropastoral nécessite des séjours plus au moins prolongés des tribus dans des territoires riches en pâturage. A posteriori, nous avons lu divers articles de C. Roubet sur la préfiguration des communautés agropastorales occupant les Aurès D'après la préhistorienne française, l'occupation humaine s'est étalée sur trois périodes:

La première: du milieu du VIIe millénaire au début du VIe millénaire BP.

La deuxième: Au milieu du VIè millénaire BP

Le troisième: Vers la fin du VIè et durant le Vè millénaires.

Elle finit par conclure : "l'Aurès fut en somme un merveilleux territoire-refuge pour les bergers du Néolithique de traditions capsienne. La racine pastorale qu'ils plantèrent et fixèrent-là, rend légitime, d'une certaine façon, l'appropriation aujourd'hui de ce territoire par la communauté Chaouia, Berbère de l'Aurès, qui perpétue de nos jours cette activité parmi d'autres."(57) Cette caractérisation du pastoralisme aurasien est une des différentes facettes du pastoralisme nomade qui trouve son prolongement dans les divers types de transhumance au Sahara des groupes humains. L'approximation sociologique dérivée des plus anciens groupements préhistoriques nous conduit à établir une continuité de l'occupation alternée du sol jusqu'au temps de l'histoire nord-africaine. En cela, le modèle du semi-nomadisme correspond aux besoins économiques de tous les groupes transhumants à la lisière du Sahara. C'est cette limite géographique que prend en compte R. Rebuffat pour définir l'espace de la tripolitaine.(58) Ce domaine transcrit dans les faits la réalité historique du IIème siècle. Afin de mieux cerner le cadre de vie où se déroule le procès d'Apulée, nous reprenons le texte de H.Pavis d'Escarac. Que dit le texte au sujet d'Emélanius ? Elle rapporte que ce paysan ne connaît rien que la vie du champ. Il n'a reçu pour tout héritage de son père que le petit champ de Zarath si exigu qu'il le laboure en trois jours de travail d'un homme seul accompagné d'un mulet. En lieu et place de parler du statut social de Pudentilla et d'Apulée dont on dit qu'ils possédaient chacun d'eux des esclaves, nous reconsidérons que les rapports sociaux ne relèvent pas uniquement des points de vue économiques et culturels exposés par les différents commentateurs mais un renversement de la logique d'interprétation de l'Apologie s'impose à nous.

En ce sens, nous allons extraire tous les éléments disponibles dans le texte qui mettent en rapports conflictuels ou pas, l'aristocratie africaine et le bas peuple. L'étude de N. Fick sur le mariage d'Apulée avec Pudentilla, est une revue détaillée de la valorisation patrimoniale des deux époux.(59) Si nous savons par les textes la provenance de la richesse de Pudentilla, il n'en reste que celle d'Apulée est moins marquée par l'héritage. N. Fick nous apprend que la valeur du patrimoine de Pudentilla équivalait à 4 .000.000 sesterces et possédait 400 esclaves tandis que la fortune d'Apulée ne valait que 2.000.000 sesterces qu'il devait partager avec son frère et il ne possédait que de deux esclaves. Les commentateurs considèrent que les deux personnages appartiennent au même monde c’est-à-dire de l'aristocratie africaine romanisée. Si nous connaissons bien l'origine de la fortune de Pudentilla, il ressort que le profil de la famille d'Apulée n'est pas du tout étayée pour qu'on puisse avoir un aperçu exact de la "réussite sociale" des Berbères romanisés. D'ailleurs, nous ne savons rien de son frère qui est maintes fois cité et rien de sa mère si ce n'est que la fonction de son père qui était duumvir. Il est clair que la proche parenté de Sicinius Emilianus et de Pudentilla pose le problème de l'héritage dont a bénéficié Pudentilla.(60) En l’occurrence, il s'agit de déterminer le système matrimonial en vigueur dans les cités africaines pour mieux comprendre le contenu de l'Apologie et de saisir le système juridique qui régissait les relations sociales à Oea et Sabratha. En effet, mis à part le problème de la dot qu'elle soulève, N. Fick ne nous renseigne pas du tout sur le système matrimonial. Alors, il reste à déterminer quel type de droit de l'héritage qui était appliqué en Tripolitaine au temps d'Apulée? S'agit-il du droit libyco-phénicien ou romain ? (A suivre)

F. Hamitouche

