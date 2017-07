Collectif citoyen "La sécu c’est nous !" : honte au chantage au médicament !

Le Collectif citoyen "La sécu c’est nous" nous a fait parvenir le communiqué suivant pour alerter sur les pressions des importateurs de médicaments en Algérie.

Marché du médicament : Honte à ces organisations dites professionnelles qui menacent de faire grève, faisant du chantage et prenant en otage les malades et leurs familles, au moment où les caisses de Sécurité sociale essayent de réduire la facture du remboursement, à juste titre pour la CNAS notamment qui est en grande difficulté financière !!!

Silence complice et accablant du gouvernement dont les ministères de la Santé et de la sécurité sociale !!!

Certains médias, complaisants, prennent fait et cause pour ces organisations, amplifiant leurs appels immondes à la grève, moyennant parfois une publicité sonnante et trébuchante !!!

En fait, derrière ces apprentis maître-chanteurs se cachent les puissants lobbies de l'importation du médicament qui font tout pour que la facture de l'importation - trop trop lourde, près de 3 milliards de dollars annuellement-, ne baisse pas !!!

Et dire qu'avec une ardoise de moitié - 1,5 milliard de dollars par an -, les besoins du pays en médicaments peuvent être largement satisfaits !!!!!!

Honte, mille fois honte à ces charognards preneurs d'otages !!!

Pour le collectif citoyen "La sécu c’est nous", Djilali Hadjadj, coordinateur provisoire

Alger le dimanche 2 juillet 2017