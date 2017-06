Golfe: 59 individus dont Youssef Al-Qaradawi classés terroristes

L'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis et le royaume du Bahreïn, qui ont coupé ces derniers jours leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de soutenir le terrorisme, viennent d'établir une liste de 59 individus qu'ils ont classés terroristes et 12 organisations caritatives, qui en réalité soutiennent et financent l'islam radical, djihadiste auxquelles ce riche émirat gazier offre asile, protection et argent.

En tête de cette liste qui porte les noms des individus qui utilisent l'islam pour déstabiliser et mettre à feu et à sang beaucoup de pays aux quatre coins de la planète, nous trouvons Youssef Al-Qaradawi, ce sinistre personnage payé en pétrodollars par ce minuscule émirat qui avait appelé en direct sur la chaîne El Djazira à l'assassinat de Kadhafi sans le passer par les tribunaux. Ce cheikh jugé par contumace et condamné à mort par son propre pays l'Égypte en 2013 et interdit d'entrer au Royaume-Uni, aux USA, en France…, auquel l'Algérie avait ouvert les bras avec la bénédiction de Chadli Bendjedid, afin d'endoctriner et radicaliser nos jeunes. Durant son séjour dans notre pays, ce vieillard a eu tout ce dont il rêvait, argent, gloire, respect et même une jeune étudiante comme femme, qu'il a répudié une fois sa sale besogne accomplie. Voici la liste complète, rapportée par al-Arabiya de ces personnes et de ces entités accusés de terrorisme : Yusuf Abdullah al-Qaradawi - Égyptien Khalifa Mohammed Turki al-Subaie - qatari Abdelmalek Mohammed Yousef Abdel Salam - jordanien Ashraf Mohammed Yusuf Othman Abdel Salam - jordanien Ibrahim Eissa Al-Hajji Mohammed Al-Baker - qatari Abdulaziz bin Khalifa al-Attiyah - qatari Salem Hassan Khalifa Rashid al-Kuwari - qatari Abdullah Ghanem Muslim al-Khawar - qatari Saad bin Saad Mohammed al-Kaabi - qatari Abdullatif bin Abdullah al-Kuwari - qatari Mohammed Saeed Bin Helwan al-Sakhtari - qatari Abdul Rahman bin Omair al-Nuaimi - qatari Abdul Wahab Mohammed Abdul Rahman al-Hmeikani - yéménite Khalifa bin Mohammed al-Rabban - qatari Abdullah Bin Khalid al-Thani - qatari Abdul Rahim Ahmad al-Haram - qatari Hajjaj bin Fahad Hajjaj Mohammed al-Ajmi - koweïtien Mubarak Mohammed al-Ajji - Qatari Jaber bin Nasser al-Marri - Qatari Mohammed Jassim al-Sulaiti - Qatari Ali bin Abdullah al-Suwaidi - Qatari Hashem Saleh Abdullah al-Awadhi - Qatari Ali Mohammed Mohammed al-Salabi - Libyen Abdelhakim Belhadj - Libyen Mahdi Harati - Libyen Ismail Muhammad Mohammed al-Salabi - Libyen Al-Sadiq Abdulrahman Ali al-Ghuraini - Libyen Hamad Abdullah Al-Futtais al-Marri - Qatari Mohamed Ahmed Shawky Islambouli – Égyptien Tariq Abdelmagoud Ibrahim al-Zomor – Égyptien Mohamed Abdelmaksoud Mohamed Afifi - Égyptien Mohamed el-Saghir Abdel Rahim Mohamed – Égyptien Wajdi Abdelhamid Mohamed Ghoneim - Égyptien Hassan Ahmed Hassan Mohammed Al Dokki Al Houti – Émirati Hakem al-Humaidi al-Mutairi - saudo-Koweïtien Abdullah Mohammed Sulaiman al-Moheiseni - Saoudien Hamed Abdullah Ahmed al-Ali - Koweïtien Ayman Ahmed Abdel Ghani Hassanein - Égyptien Assem Abdel-Maged Mohamed Madi - Égyptien Yahya Aqil Salman Aqeel - Égyptien Mohamed Hamada el-Sayed Ibrahim – Égyptien Abdel Rahman Mohamed Shokry Abdel Rahman - Égyptien Hussein Mohamed Reza Ibrahim Youssef - Égyptien Ahmed Abdelhafif Mahmoud Abdelhady - Égyptien Muslim Fouad Tafran - Égyptien Ayman Mahmoud Sadeq Rifat - Égyptien Mohamed Saad Abdel-Naim Ahmed - Égyptien Mohamed Saad Abdel Muttalib Abdo Al-Razaki - Égyptien Ahmed Fouad Ahmed Gad Beltagy - Égyptien Ahmed Ragab Ragab Soliman - Égyptien Karim Mohamed Mohamed Abdel Aziz - Égyptien Ali Zaki Mohammed Ali - Égyptien Naji Ibrahim Ezzouli - Égyptien Shehata Fathi Hafez Mohammed Suleiman - Égyptien Muhammad Muharram Fahmi Abu Zeid - Égyptien Amr Abdel Nasser Abdelhak Abdel-Barry - Égyptien Ali Hassan Ibrahim Abdel-Zaher - Égyptien Murtada Majeed al-Sindi - Bahreïni Ahmed Al-Hassan al-Daski - Bahreïni Liste des entités : 1. Qatar Volunteer Center - Qatar 2. Doha Apple Company (Internet and Technology Support Company) - Qatar 3. Qatar Charity - Qatar 4. Sheikh Eid al-Thani Charity Foundation (Eid Charity) - Qatar 5. Sheikh Thani Bin Abdullah Foundation for Humanitarian Services - Qatar 6. Saraya Defend Benghazi - Libye 7. Saraya al-Ashtar - Bahreïn 8. February 14 Coalition - Bahreïn 9. The Resistance Brigades - Bahreïn 10. Hezbollah Bahrain - Bahreïn 11. Saraya al-Mukhtar - Bahreïn 12. Harakat Ahrar Bahrain – Bahreïn Rachid Mouaci