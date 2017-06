Deux dangereux terroristes éliminés par l'ANP

Un détachement de l'ANP a abattu vendredi matin "deux dangereux terroristes", annonce un communiqué du ministère de la Défense.

Le communiqué précise qu'"un détachement de l’ANP a éliminé, ce matin du 02 juin 2017 à la zone de Ben Sari, au Nord-ouest de la commune de Bougarra, wilaya de Blida, deux dangereux terroristes. Il s’agit des criminels : Charef Abderrahmane alias "El M’sili" et Nouari Mohamed Bachir et récupéré deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions, ainsi que deux paires de jumelles et trois sacs à dos. L’opération est toujours en cours."

L'opération a été menée suite à une embuscade dont à été la cible, mercredi, une patrouille de gendarme dans la zone de Oued Djemaâ, commune de Larbaa, (Blida).

Quatre éléments de la patrouille ont été légèrement touchés annonce le MDN dans son communiqué.

