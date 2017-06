Rassemblement samedi à Alger contre les pratiques d'Ennahar TV

Des citoyens, universitaires ou journalistes ont appelé à un rassemblement samedi entre 11h et 12h devant l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) à Alger.

L'objectif de ce rassemblement ? Les programmes inquisiteurs de certaines chaines de télévision privées. Echourouk Tv, Bilad Tv sont pointées du doigt, mais c'est Ennahar Tv qui est particulièrement citée à travers ses émissions de "caméra cachée" qui distillent, en réalité la violence, cultive la haine entre les Algériens et développe un "discours particulièrement dangereux" pour les citoyens. Les signataires de l'appel au rassemblement citent l'exemple de l'écrivain Rachid Boudjedra qui a été agressé dans sa vie privée et ses croyances. "C'est du lynchage médiatique, il a été agressé dans son être le plus cher sans que l'ARAV ne pipe mot, à quoi sert-elle finalement ?", s'étouffe un producteur. L'émission en question est "Rana h’kemnek" (Tu es pris au piège), Diffusée par Ennahar TV, sous forme de caméra cachée, les invités sont humiliés et poussés dans l'indignité. En l'espèce l'épisode concernant Rachid Boudjedra a choqué plus d'un. L'écrivain s'est vu intimé l'ordre de se confesser. "Si Rachid, vous êtes un athée, alors dis ‘La ilaha ila Allah’ (Il n’y a de Dieu qu’Allah)", vocifère le pseudo-journaliste le doigt menaçant. L'écrivain obtempère hagard et transis de peur. La séquence est d'une violence rarissime. Les organisateurs expriment leur soutien à Rachid Boudjedra et dénoncent le sort qui lui est fait.

"Les téléspectateurs sont aussi devenus des victimes" de ces émissions violentes, soulignent dans leur communiqué les initiateurs de l'appel.

Les initiateurs de ce rassemblement entendent interpeler l'ARAV mais aussi le ministère de l'Intérieur et la DGSN. "Comment les journalists de cette chaine de télévision se permettent-ils de se faire passer pour des policiers pour terroriser les citoyens sans que la DGSN ne réagisse ? On n'est pas dans la fiction mais dans la réléréalité violente et agressive", observe un des initiateurs joint par téléphone.

"Au lieu de faire dans la pédagogie, ou d'éclairer les gens, ces télévisions agressent les familles et violent leur intimité, sans que personne ne réagisse ? Que font les autorités ?", s'indigne un autre.

Le rassemblement de demain samedi est "apolitique", précisent les organisateurs. "Il est ouvert à toutes les personnes qui s'inquiètent des dérives médiatiques de cette chaîne de télévision et s'interrogent sur la gestion de l'audiovisuel en Algérie", indiquent-ils.

